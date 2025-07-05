SignauxSections
Xingming Chen

QQQ Scalper

Xingming Chen
0 avis
Fiabilité
21 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 16%
FPMarketsLLC-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
152
Bénéfice trades:
105 (69.07%)
Perte trades:
47 (30.92%)
Meilleure transaction:
2.58 USD
Pire transaction:
-4.58 USD
Bénéfice brut:
78.37 USD (4 035 pips)
Perte brute:
-64.35 USD (1 874 pips)
Gains consécutifs maximales:
12 (8.79 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
8.79 USD (12)
Ratio de Sharpe:
0.24
Activité de trading:
10.22%
Charge de dépôt maximale:
5.87%
Dernier trade:
14 il y a des heures
Trades par semaine:
5
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
1.06
Longs trades:
50 (32.89%)
Courts trades:
102 (67.11%)
Facteur de profit:
1.22
Rendement attendu:
0.09 USD
Bénéfice moyen:
0.75 USD
Perte moyenne:
-1.37 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-5.20 USD)
Perte consécutive maximale:
-5.20 USD (4)
Croissance mensuelle:
7.06%
Prévision annuelle:
85.61%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
4.45 USD
Maximal:
13.17 USD (12.40%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
12.22% (12.98 USD)
Par fonds propres:
6.55% (6.88 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURGBP.r 116
EURAUD.r 29
GBPAUD.r 7
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURGBP.r 3
EURAUD.r 9
GBPAUD.r 2
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURGBP.r 742
EURAUD.r 1K
GBPAUD.r 372
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +2.58 USD
Pire transaction: -5 USD
Gains consécutifs maximales: 12
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +8.79 USD
Perte consécutive maximale: -5.20 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FPMarketsLLC-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données


This EA can be found here:  https://www.mql5.com/zh/market/product/144135

Strategy Advantages:
- It's a full-automatic EA based on the advanced technic.
- No Martingale, no Grid, using low stoploss for all trades (defaults from 50 pips to 100 pips).
- The average position holding time is about 2 hours, the maximum is 9 hours.

- No position on weekend.

Trading FX pairs:
EURGBP, EURAUD, GBPAUD.

The requirements of trading account:
- With low spread account.
- The minimum deposit is USD50.

- The minimum leverage is 30.


Aucun avis
2025.08.11 20:30
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.85% of days out of 103 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.10 23:54
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.05 13:49
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
