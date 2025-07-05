SignauxSections
Nguyen Quoc Vuong

TraderQN76 scalping XAUUSD

Nguyen Quoc Vuong
0 avis
Fiabilité
17 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 11%
NeotechFinancialServices-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
583
Bénéfice trades:
402 (68.95%)
Perte trades:
181 (31.05%)
Meilleure transaction:
89.01 USD
Pire transaction:
-51.96 USD
Bénéfice brut:
2 601.58 USD (79 586 pips)
Perte brute:
-2 067.39 USD (64 788 pips)
Gains consécutifs maximales:
45 (230.18 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
242.53 USD (14)
Ratio de Sharpe:
0.10
Activité de trading:
4.34%
Charge de dépôt maximale:
11.20%
Dernier trade:
1 une heure avant
Trades par semaine:
71
Temps de détention moyen:
15 minutes
Facteur de récupération:
1.20
Longs trades:
368 (63.12%)
Courts trades:
215 (36.88%)
Facteur de profit:
1.26
Rendement attendu:
0.92 USD
Bénéfice moyen:
6.47 USD
Perte moyenne:
-11.42 USD
Pertes consécutives maximales:
13 (-263.67 USD)
Perte consécutive maximale:
-263.67 USD (13)
Croissance mensuelle:
8.66%
Prévision annuelle:
105.04%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
91.56 USD
Maximal:
444.47 USD (8.30%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
8.38% (444.47 USD)
Par fonds propres:
1.94% (99.80 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 575
GBPJPY 7
USDJPY 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 530
GBPJPY 5
USDJPY 0
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 15K
GBPJPY 185
USDJPY 3
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +89.01 USD
Pire transaction: -52 USD
Gains consécutifs maximales: 14
Pertes consécutives maximales: 13
Bénéfice consécutif maximal: +230.18 USD
Perte consécutive maximale: -263.67 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "NeotechFinancialServices-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

DerivSVG-Server
0.00 × 1
FinexBisnisSolusi-Real
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Live02
0.00 × 1
Exness-MT5Real7
0.20 × 5
InnoNetSolutions-Server01
0.31 × 39
TradeMaxGlobal-Live
1.00 × 7
Eightcap-Live
1.00 × 1
Coinexx-Live
2.00 × 1
Exness-MT5Real31
2.50 × 2
Exness-MT5Real5
2.73 × 415
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
3.00 × 1
RoboForex-ECN
3.01 × 440
ICMarketsEU-MT5-5
3.11 × 18
STARTRADERFinancial-Live
3.28 × 36
DooTechnology-Live
3.95 × 58
RoboForex-Pro
4.39 × 72
LiteFinance-MT5-Live
4.53 × 124
FBS-Real
4.88 × 16
Exness-MT5Real11
4.88 × 331
Exness-MT5Real2
4.90 × 100
VantageInternational-Live 4
5.02 × 46
ICMarketsSC-MT5-2
5.37 × 911
OxSecurities-Live
5.39 × 114
Exness-MT5Real3
5.42 × 220
FPMarketsLLC-Live
5.50 × 8
27 plus...
Hello investors.
I started trading forex since 2010.
Scalping trade
Major trading pairs: XAUUSD
Maxloss: 4%
Min copy: 200$

Tele: @traderBP94
Aucun avis
2025.09.24 10:22
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.19 06:48
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.11 13:55
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.95% of days out of 105 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.10 01:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.09 15:33
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.97% of days out of 103 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.09 14:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.02 03:19
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.22 14:50
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 2.35% of days out of 85 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.08 18:08
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.01 06:28
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.23 11:19
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.23 10:19
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.23 02:58
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.82% of days out of 55 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.23 02:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.21 11:24
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.14 04:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.14 03:08
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.35% of days out of 46 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.14 03:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.05 12:49
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.