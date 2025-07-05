SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / TraderI3OOK
Chonlatid Thaothong

TraderI3OOK

Chonlatid Thaothong
0 avis
12 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -68%
Axi-US15-Live
1:100
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
233
Bénéfice trades:
92 (39.48%)
Perte trades:
141 (60.52%)
Meilleure transaction:
244.44 USD
Pire transaction:
-228.95 USD
Bénéfice brut:
2 211.90 USD (256 150 pips)
Perte brute:
-2 868.25 USD (120 737 pips)
Gains consécutifs maximales:
12 (167.04 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
393.08 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.01
Activité de trading:
77.53%
Charge de dépôt maximale:
176.26%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
16
Temps de détention moyen:
12 heures
Facteur de récupération:
-0.59
Longs trades:
127 (54.51%)
Courts trades:
106 (45.49%)
Facteur de profit:
0.77
Rendement attendu:
-2.82 USD
Bénéfice moyen:
24.04 USD
Perte moyenne:
-20.34 USD
Pertes consécutives maximales:
13 (-68.74 USD)
Perte consécutive maximale:
-584.93 USD (8)
Croissance mensuelle:
-47.71%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
844.47 USD
Maximal:
1 110.52 USD (144.97%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
95.35% (1 110.52 USD)
Par fonds propres:
53.68% (101.48 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD.min 131
XAUUSD.p 100
BTCUSD.p 1
US500 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD.min -662
XAUUSD.p -2
BTCUSD.p 9
US500 -2
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD.min 22K
XAUUSD.p 23K
BTCUSD.p 92K
US500 -1.7K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +244.44 USD
Pire transaction: -229 USD
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 8
Bénéfice consécutif maximal: +167.04 USD
Perte consécutive maximale: -68.74 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Axi-US15-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.09.15 12:45
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.09 16:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 15:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 14:21
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.09.02 03:19
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.01 05:38
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.75% of days out of 57 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.22 14:50
A large drawdown may occur on the account again
2025.08.22 07:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.22 03:57
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.13% of days out of 47 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.17 20:21
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.14 13:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.07 02:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.06 09:36
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.23% of days out of 31 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.30 15:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.28 08:28
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.23 13:27
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.11 07:07
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.11 06:07
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.07 12:15
Share of trading days is too low
2025.07.07 12:15
Share of days for 80% of trades is too low
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
TraderI3OOK
30 USD par mois
-68%
0
0
USD
243
USD
12
0%
233
39%
78%
0.77
-2.82
USD
95%
1:100
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.