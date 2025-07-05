SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Maleo20
Fatkhur Greha Wicaksono

Maleo20

Fatkhur Greha Wicaksono
0 avis
Fiabilité
21 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 7%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
267
Bénéfice trades:
172 (64.41%)
Perte trades:
95 (35.58%)
Meilleure transaction:
227.36 USD
Pire transaction:
-184.00 USD
Bénéfice brut:
5 784.20 USD (220 210 pips)
Perte brute:
-5 080.53 USD (186 202 pips)
Gains consécutifs maximales:
22 (462.44 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 105.99 USD (8)
Ratio de Sharpe:
0.04
Activité de trading:
48.23%
Charge de dépôt maximale:
0.69%
Dernier trade:
19 il y a des heures
Trades par semaine:
4
Temps de détention moyen:
8 heures
Facteur de récupération:
0.69
Longs trades:
166 (62.17%)
Courts trades:
101 (37.83%)
Facteur de profit:
1.14
Rendement attendu:
2.64 USD
Bénéfice moyen:
33.63 USD
Perte moyenne:
-53.48 USD
Pertes consécutives maximales:
8 (-324.00 USD)
Perte consécutive maximale:
-394.22 USD (4)
Croissance mensuelle:
4.83%
Prévision annuelle:
58.66%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
147.41 USD
Maximal:
1 015.54 USD (9.34%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
9.34% (1 015.54 USD)
Par fonds propres:
1.34% (136.95 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 224
NQ100.R 40
USDJPY 2
CL.R 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 847
NQ100.R -146
USDJPY 1
CL.R 1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 35K
NQ100.R -1.4K
USDJPY 65
CL.R 11
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +227.36 USD
Pire transaction: -184 USD
Gains consécutifs maximales: 8
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +462.44 USD
Perte consécutive maximale: -324.00 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "MaxrichGroup-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Darwinex-Live
0.00 × 4
MBTrading-Live
0.00 × 3
AFX-Real
0.00 × 1
FXPRIMUS-Live-3
0.00 × 5
ForexPlace-Main Server 3
0.00 × 1
OANDA-MT4 FXTrade JP
0.00 × 3
QTrade-Server
0.00 × 1
FXOpen-Real1
0.00 × 3
TMS-Live
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
PriceMarkets-Live
0.00 × 3
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
SVSFX-Live
0.00 × 1
TallinexOu-PRO Live
0.00 × 3
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
CFHMarkets-Real
0.00 × 1
GO4X-Live
0.00 × 1
NAS-Real
0.00 × 4
BossaFX-Real
0.00 × 1
MGK-MAIN
0.00 × 5
NordGroupInv-Real1
0.00 × 1
BenchMark-Real
0.00 × 2
OctaFX-Demo
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 1
237 plus...
Aucun avis
2025.07.21 15:31
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.28% of days out of 78 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.16 15:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.14 11:27
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.11 13:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.47% of days out of 68 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.05 06:37
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Maleo20
30 USD par mois
7%
0
0
USD
11K
USD
21
0%
267
64%
48%
1.13
2.64
USD
9%
1:200
Copier

