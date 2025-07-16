SignauxSections
Cheang Jia Kang

TradermiaO FM21MT5

Cheang Jia Kang
0 avis
12 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 -1%
FusionMarkets-Live
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
57
Bénéfice trades:
19 (33.33%)
Perte trades:
38 (66.67%)
Meilleure transaction:
19.05 USD
Pire transaction:
-13.24 USD
Bénéfice brut:
137.29 USD (15 395 pips)
Perte brute:
-138.80 USD (12 635 pips)
Gains consécutifs maximales:
4 (20.64 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
29.32 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.01
Activité de trading:
40.73%
Charge de dépôt maximale:
48.22%
Dernier trade:
9 il y a des heures
Trades par semaine:
9
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
-0.02
Longs trades:
32 (56.14%)
Courts trades:
25 (43.86%)
Facteur de profit:
0.99
Rendement attendu:
-0.03 USD
Bénéfice moyen:
7.23 USD
Perte moyenne:
-3.65 USD
Pertes consécutives maximales:
10 (-65.45 USD)
Perte consécutive maximale:
-65.45 USD (10)
Croissance mensuelle:
-13.75%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1.51 USD
Maximal:
65.74 USD (27.06%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
27.06% (65.74 USD)
Par fonds propres:
10.30% (22.65 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 12
EURAUD 6
GBPUSD 5
NZDJPY 5
USDCAD 4
XTIUSD 3
EURCHF 3
EURUSD 3
GBPCAD 2
CADCHF 2
GBPJPY 2
AUDCHF 2
USDCHF 2
EURGBP 1
CADJPY 1
EURJPY 1
GBPNZD 1
NZDUSD 1
GBPCHF 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 77
EURAUD 11
GBPUSD -17
NZDJPY -6
USDCAD -6
XTIUSD -9
EURCHF -4
EURUSD -19
GBPCAD -2
CADCHF 1
GBPJPY 12
AUDCHF -5
USDCHF -19
EURGBP -4
CADJPY -2
EURJPY -3
GBPNZD -4
NZDUSD 2
GBPCHF -5
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 7.8K
EURAUD 2.3K
GBPUSD -1.6K
NZDJPY -831
USDCAD -611
XTIUSD -895
EURCHF -207
EURUSD -1.3K
GBPCAD -288
CADCHF -78
GBPJPY 1.8K
AUDCHF -375
USDCHF -1.1K
EURGBP -261
CADJPY -105
EURJPY -401
GBPNZD -699
NZDUSD 87
GBPCHF -449
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +19.05 USD
Pire transaction: -13 USD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 10
Bénéfice consécutif maximal: +20.64 USD
Perte consécutive maximale: -65.45 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FusionMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

XMTrading-MT5 2
0.00 × 1
MonetaMarkets-Live
0.00 × 1
FXNXGlobal-Trade
0.00 × 1
VantageInternational-Live 10
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.30 × 10
PUPrime-Live
1.20 × 5
ICMarketsSC-MT5
2.17 × 109
FPMarkets-Live
3.00 × 1
AUSCommercial-Live
3.00 × 7
GOMarketsMU-Live
3.22 × 9
ICMarketsSC-MT5-2
3.36 × 950
FPMarketsLLC-Live
3.83 × 12
FusionMarkets-Live
3.90 × 16878
ForexTimeFXTM-Live01
4.15 × 155
RoboForex-ECN
4.55 × 1025
GFXSecurities-GFXSECURITIES
5.00 × 1
GOMarketsIntl-Live
5.01 × 67
Darwinex-Live
5.09 × 704
Valutrades-Live
5.38 × 8
Exness-MT5Real12
5.67 × 18
ValutradesSeychelles-Live
5.75 × 8
XMGlobal-MT5 2
6.00 × 1
VantageInternational-Live 4
6.00 × 13
XM.COM-MT5
6.07 × 435
Tickmill-Live
6.12 × 33
41 plus...
Aucun avis
2025.09.25 19:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.17 15:56
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.17 12:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.17 05:15
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.07 22:16
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.84% of days out of 62 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.02 14:43
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.22 13:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.19 15:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.12 14:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.12 13:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.08 14:00
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.23% of days out of 31 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.31 13:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.31 12:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.30 09:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.17 12:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.05 04:31
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.07.05 04:31
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.05 04:31
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
