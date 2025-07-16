Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FusionMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

XMTrading-MT5 2 0.00 × 1 MonetaMarkets-Live 0.00 × 1 FXNXGlobal-Trade 0.00 × 1 VantageInternational-Live 10 0.00 × 1 Exness-MT5Real8 0.30 × 10 PUPrime-Live 1.20 × 5 ICMarketsSC-MT5 2.17 × 109 FPMarkets-Live 3.00 × 1 AUSCommercial-Live 3.00 × 7 GOMarketsMU-Live 3.22 × 9 ICMarketsSC-MT5-2 3.36 × 950 FPMarketsLLC-Live 3.83 × 12 FusionMarkets-Live 3.90 × 16878 ForexTimeFXTM-Live01 4.15 × 155 RoboForex-ECN 4.55 × 1025 GFXSecurities-GFXSECURITIES 5.00 × 1 GOMarketsIntl-Live 5.01 × 67 Darwinex-Live 5.09 × 704 Valutrades-Live 5.38 × 8 Exness-MT5Real12 5.67 × 18 ValutradesSeychelles-Live 5.75 × 8 XMGlobal-MT5 2 6.00 × 1 VantageInternational-Live 4 6.00 × 13 XM.COM-MT5 6.07 × 435 Tickmill-Live 6.12 × 33