Jose Carlos Carvalho

XM 88628458

Jose Carlos Carvalho
0 avis
Fiabilité
14 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 26%
XMGlobal-MT5 4
1:500
  • Croissance
  • Solde
Le style de trading a changé. Une partie de l'histoire n'est pas incluse dans les statistiques. Comment la croissance des signaux est-elle calculée ?
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
923
Bénéfice trades:
917 (99.34%)
Perte trades:
6 (0.65%)
Meilleure transaction:
164.92 USD
Pire transaction:
-21.51 USD
Bénéfice brut:
6 705.94 USD (75 623 pips)
Perte brute:
-37.03 USD (1 212 pips)
Gains consécutifs maximales:
330 (1 202.47 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
4 015.11 USD (128)
Ratio de Sharpe:
0.49
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
95.39%
Dernier trade:
26 il y a des minutes
Trades par semaine:
46
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
310.04
Longs trades:
537 (58.18%)
Courts trades:
386 (41.82%)
Facteur de profit:
181.09
Rendement attendu:
7.23 USD
Bénéfice moyen:
7.31 USD
Perte moyenne:
-6.17 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-0.81 USD)
Perte consécutive maximale:
-21.51 USD (1)
Croissance mensuelle:
3.97%
Prévision annuelle:
48.17%
Algo trading:
26%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
21.51 USD (0.32%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.21% (21.51 USD)
Par fonds propres:
82.81% (7 835.03 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDUSD# 112
EURUSD# 92
GBPJPY# 78
GBPCHF# 51
USDCHF# 51
GBPUSD# 50
CHFJPY# 46
AUDCHF# 43
CADJPY# 40
CADCHF# 40
USDCAD# 39
AUDJPY# 38
NZDJPY# 37
AUDCAD# 34
USDJPY# 32
EURJPY# 31
EURCAD# 27
EURCHF# 18
NZDCAD# 16
GBPCAD# 15
EURGBP# 15
NZDUSD# 10
NZDCHF# 8
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDUSD# 461
EURUSD# 451
GBPJPY# 515
GBPCHF# 176
USDCHF# 397
GBPUSD# 622
CHFJPY# 463
AUDCHF# 189
CADJPY# 370
CADCHF# 160
USDCAD# 195
AUDJPY# 213
NZDJPY# 227
AUDCAD# 160
USDJPY# 547
EURJPY# 465
EURCAD# 433
EURCHF# 108
NZDCAD# 62
GBPCAD# 224
EURGBP# 110
NZDUSD# 60
NZDCHF# 58
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDUSD# 7.2K
EURUSD# 6.8K
GBPJPY# 10K
GBPCHF# 3.6K
USDCHF# 4.2K
GBPUSD# 5.8K
CHFJPY# 4.4K
AUDCHF# 2.4K
CADJPY# 4.1K
CADCHF# 1.4K
USDCAD# 3K
AUDJPY# 2.5K
NZDJPY# 2.2K
AUDCAD# 2.4K
USDJPY# 3.8K
EURJPY# 2.8K
EURCAD# 2.9K
EURCHF# 691
NZDCAD# 884
GBPCAD# 1.4K
EURGBP# 503
NZDUSD# 348
NZDCHF# 514
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +164.92 USD
Pire transaction: -22 USD
Gains consécutifs maximales: 128
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +1 202.47 USD
Perte consécutive maximale: -0.81 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XMGlobal-MT5 4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Acting in forex since 2015.
Aucun avis
2025.10.07 08:36
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 19:17
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.03 16:50
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.03 15:50
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.02 14:43
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.02 07:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.01 02:30
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.13 06:06
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.13 03:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.13 02:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.13 01:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.12 16:37
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.12 07:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.12 05:50
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.08.12 02:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.12 01:43
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.12 00:36
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 01:22
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.08.01 00:16
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.07.31 16:04
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
