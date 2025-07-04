- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
610
Bénéfice trades:
309 (50.65%)
Perte trades:
301 (49.34%)
Meilleure transaction:
19.50 USD
Pire transaction:
-22.10 USD
Bénéfice brut:
690.64 USD (304 954 pips)
Perte brute:
-1 058.15 USD (450 394 pips)
Gains consécutifs maximales:
20 (14.32 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
59.42 USD (13)
Ratio de Sharpe:
-0.13
Activité de trading:
10.31%
Charge de dépôt maximale:
8.75%
Dernier trade:
14 il y a des heures
Trades par semaine:
375
Temps de détention moyen:
53 minutes
Facteur de récupération:
-0.77
Longs trades:
342 (56.07%)
Courts trades:
268 (43.93%)
Facteur de profit:
0.65
Rendement attendu:
-0.60 USD
Bénéfice moyen:
2.24 USD
Perte moyenne:
-3.52 USD
Pertes consécutives maximales:
42 (-89.20 USD)
Perte consécutive maximale:
-89.20 USD (42)
Croissance mensuelle:
-13.69%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
96%
Prélèvement par solde:
Absolu:
457.23 USD
Maximal:
478.19 USD (39.17%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
31.55% (477.38 USD)
Par fonds propres:
7.15% (85.68 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|US30
|314
|XAUUSD
|200
|US500
|96
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|US30
|-124
|XAUUSD
|-225
|US500
|-19
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|US30
|-120K
|XAUUSD
|-11K
|US500
|-15K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +19.50 USD
Pire transaction: -22 USD
Gains consécutifs maximales: 13
Pertes consécutives maximales: 42
Bénéfice consécutif maximal: +14.32 USD
Perte consécutive maximale: -89.20 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "TradeMaxGlobal-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
FBS-Real
|1.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|5.91 × 11
|
Exness-MT5Real10
|7.00 × 1
|
HFMarketsGlobal-Live3
|17.00 × 11
Signal Timeframe: 20 min
Consistent Stop and Ordertrail-Management
No martingale
No trading outside of the Tradinghours and no Weekend Trading
The Signal contains:
1 Gold Bot
Consistent Stop and Ordertrail-Management
No martingale
No trading outside of the Tradinghours and no Weekend Trading
The Signal contains:
1 Gold Bot
The Cullinan Gold System, is a Crossing EMA Expert Advisor with various Filters that has been continuously developed over the past 14 Years.
It runs on a VPS Server in New York with a 1-2 ms Connection.
The EA places a few Grid Orders in the Market at Intervals depending on the ATR x Factor, Orders that are not executed will be deleted after 30 - 70 minutes .
It runs on a VPS Server in New York with a 1-2 ms Connection.
The EA places a few Grid Orders in the Market at Intervals depending on the ATR x Factor, Orders that are not executed will be deleted after 30 - 70 minutes .
Aucun avis
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
30 USD par mois
-25%
0
0
USD
USD
1.3K
USD
USD
14
96%
610
50%
10%
0.65
-0.60
USD
USD
32%
1:500