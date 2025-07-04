SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Cullinan Gold TMGM
Jens Bloebaum

Cullinan Gold TMGM

Jens Bloebaum
0 avis
14 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -25%
TradeMaxGlobal-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
610
Bénéfice trades:
309 (50.65%)
Perte trades:
301 (49.34%)
Meilleure transaction:
19.50 USD
Pire transaction:
-22.10 USD
Bénéfice brut:
690.64 USD (304 954 pips)
Perte brute:
-1 058.15 USD (450 394 pips)
Gains consécutifs maximales:
20 (14.32 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
59.42 USD (13)
Ratio de Sharpe:
-0.13
Activité de trading:
10.31%
Charge de dépôt maximale:
8.75%
Dernier trade:
14 il y a des heures
Trades par semaine:
375
Temps de détention moyen:
53 minutes
Facteur de récupération:
-0.77
Longs trades:
342 (56.07%)
Courts trades:
268 (43.93%)
Facteur de profit:
0.65
Rendement attendu:
-0.60 USD
Bénéfice moyen:
2.24 USD
Perte moyenne:
-3.52 USD
Pertes consécutives maximales:
42 (-89.20 USD)
Perte consécutive maximale:
-89.20 USD (42)
Croissance mensuelle:
-13.69%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
96%
Prélèvement par solde:
Absolu:
457.23 USD
Maximal:
478.19 USD (39.17%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
31.55% (477.38 USD)
Par fonds propres:
7.15% (85.68 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
US30 314
XAUUSD 200
US500 96
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
US30 -124
XAUUSD -225
US500 -19
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
US30 -120K
XAUUSD -11K
US500 -15K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +19.50 USD
Pire transaction: -22 USD
Gains consécutifs maximales: 13
Pertes consécutives maximales: 42
Bénéfice consécutif maximal: +14.32 USD
Perte consécutive maximale: -89.20 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "TradeMaxGlobal-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
FBS-Real
1.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
2.00 × 1
Exness-MT5Real5
5.91 × 11
Exness-MT5Real10
7.00 × 1
HFMarketsGlobal-Live3
17.00 × 11
Signal Timeframe: 20 min
Consistent Stop and Ordertrail-Management
No martingale
No trading outside of the Tradinghours and no Weekend Trading
The Signal contains:
1 Gold Bot
The Cullinan Gold System, is a Crossing EMA Expert Advisor with various Filters that has been continuously developed over the past 14 Years.
It runs on a VPS Server in New York with a 1-2 ms Connection.
The EA places a few Grid Orders in the Market at Intervals depending on the ATR x Factor, Orders that are not executed will be deleted after 30 - 70 minutes .


Aucun avis
2025.09.22 10:13
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 07:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.17 18:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.11 13:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.10 18:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.03 15:50
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.28 13:20
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.24 08:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.23 10:19
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.23 04:05
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.22 12:30
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.21 05:52
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.7% of days out of 27 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.04 11:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
