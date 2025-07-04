SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / VFX
Van Hung Phan

VFX

Van Hung Phan
0 avis
20 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -17%
EGlobal-Classic3
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
367
Bénéfice trades:
175 (47.68%)
Perte trades:
192 (52.32%)
Meilleure transaction:
23.48 USD
Pire transaction:
-26.78 USD
Bénéfice brut:
1 047.10 USD (213 101 pips)
Perte brute:
-1 218.12 USD (599 158 pips)
Gains consécutifs maximales:
9 (51.66 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
69.40 USD (7)
Ratio de Sharpe:
-0.06
Activité de trading:
92.15%
Charge de dépôt maximale:
5.25%
Dernier trade:
5 il y a des heures
Trades par semaine:
18
Temps de détention moyen:
21 heures
Facteur de récupération:
-0.68
Longs trades:
145 (39.51%)
Courts trades:
222 (60.49%)
Facteur de profit:
0.86
Rendement attendu:
-0.47 USD
Bénéfice moyen:
5.98 USD
Perte moyenne:
-6.34 USD
Pertes consécutives maximales:
12 (-63.25 USD)
Perte consécutive maximale:
-80.02 USD (8)
Croissance mensuelle:
-12.02%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
34%
Prélèvement par solde:
Absolu:
171.02 USD
Maximal:
252.41 USD (23.34%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
23.36% (252.41 USD)
Par fonds propres:
2.95% (26.46 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 63
USDJPY 33
EURAUD 27
GBPAUD 26
AUDUSD 19
EURNZD 18
GBPCAD 18
USDCAD 16
EURJPY 14
CADJPY 11
GBPUSD 11
AUDJPY 11
EURGBP 11
EURUSD 10
GBPJPY 9
GBPNZD 8
AUDCAD 8
BTCUSD 8
USDCHF 6
EURCHF 6
EURCAD 6
CHFJPY 6
CADCHF 4
NZDJPY 4
GBPCHF 4
NZDUSD 3
AUDCHF 3
NZDCHF 2
NZDCAD 1
AUDNZD 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD -183
USDJPY 21
EURAUD 23
GBPAUD -1
AUDUSD 22
EURNZD -33
GBPCAD -10
USDCAD -4
EURJPY -42
CADJPY 11
GBPUSD 24
AUDJPY 19
EURGBP 10
EURUSD 22
GBPJPY 21
GBPNZD -22
AUDCAD 13
BTCUSD -29
USDCHF 17
EURCHF 2
EURCAD -9
CHFJPY -49
CADCHF 6
NZDJPY 25
GBPCHF -22
NZDUSD -1
AUDCHF -7
NZDCHF 12
NZDCAD 1
AUDNZD -6
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD -111K
USDJPY 4.2K
EURAUD 2.9K
GBPAUD 4.8K
AUDUSD 478
EURNZD -1.1K
GBPCAD 92
USDCAD -220
EURJPY -3K
CADJPY 904
GBPUSD 2.2K
AUDJPY 1.6K
EURGBP 722
EURUSD 1.3K
GBPJPY 625
GBPNZD 591
AUDCAD 810
BTCUSD -289K
USDCHF -16
EURCHF 83
EURCAD -38
CHFJPY -2K
CADCHF -205
NZDJPY 512
GBPCHF -822
NZDUSD -41
AUDCHF -272
NZDCHF 467
NZDCAD 106
AUDNZD -87
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +23.48 USD
Pire transaction: -27 USD
Gains consécutifs maximales: 7
Pertes consécutives maximales: 8
Bénéfice consécutif maximal: +51.66 USD
Perte consécutive maximale: -63.25 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "EGlobal-Classic3" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

LQDLtd-Live02
0.00 × 1
Tickmill-Live05
0.00 × 1
ICMarkets-Live02
0.20 × 50
Pepperstone-04
0.21 × 24
Pepperstone-Edge09
0.26 × 50
XMUK-Real 17
0.27 × 176
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
0.32 × 76
ICMarkets-Live16
0.34 × 297
ICMarketsSC-Live08
0.37 × 212
EuropeFX1-Live
0.38 × 8
ICMarkets-Live19
0.38 × 21
Pepperstone-Edge07
0.44 × 27
UniverseWheel-Live
0.46 × 13
ICMarkets-Live03
0.49 × 380
ICMarkets-Live07
0.50 × 2
EGlobal-Cent5
0.52 × 88
ICMarkets-Live09
0.53 × 76
ICMarkets-Live06
0.58 × 19
EGlobal-Cent4
0.59 × 140
TurnkeyFX-Live
0.63 × 8
ICMarketsSC-Live24
0.63 × 201
AxioryAsia-02Live
0.64 × 342
ICMarketsSC-Live09
0.67 × 54
TitanFX-02
0.74 × 137
PepperstoneUK-Edge10
0.75 × 4
145 plus...
I am a fund manager. I manage risk max 20% monthly profit from 5-15%, follow me to not miss the opportunity thank you for your interest in my strategy
Aucun avis
2025.08.20 02:46
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.19 17:25
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1% of days out of 100 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.11 12:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.09 08:42
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.11% of days out of 90 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.08 10:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.05 10:41
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.16% of days out of 86 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.04 14:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.01 15:51
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.22% of days out of 82 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.01 13:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.01 12:42
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.22% of days out of 82 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.31 14:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.25 08:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.33% of days out of 75 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.21 17:31
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.16 09:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.04 08:33
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.89% of days out of 53 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.04 03:12
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.