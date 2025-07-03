SignauxSections
Guillaume Duportal

FIT RCX Exchanger

Guillaume Duportal
0 avis
Fiabilité
24 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 999 USD par mois
croissance depuis 2025 2%
RCXGlobalFZ-Server
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
954
Bénéfice trades:
705 (73.89%)
Perte trades:
249 (26.10%)
Meilleure transaction:
610.00 USD
Pire transaction:
-525.00 USD
Bénéfice brut:
5 364.11 USD (100 267 pips)
Perte brute:
-3 664.98 USD (61 199 pips)
Gains consécutifs maximales:
45 (209.27 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
2 107.12 USD (11)
Ratio de Sharpe:
0.05
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
2.11%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
1
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
0.72
Longs trades:
484 (50.73%)
Courts trades:
470 (49.27%)
Facteur de profit:
1.46
Rendement attendu:
1.78 USD
Bénéfice moyen:
7.61 USD
Perte moyenne:
-14.72 USD
Pertes consécutives maximales:
40 (-149.03 USD)
Perte consécutive maximale:
-964.26 USD (8)
Croissance mensuelle:
0.27%
Prévision annuelle:
5.49%
Algo trading:
85%
Prélèvement par solde:
Absolu:
255.22 USD
Maximal:
2 362.26 USD (2.31%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
2.31% (2 362.26 USD)
Par fonds propres:
37.90% (38 546.76 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD.ins 139
GBPAUD.ins 133
AUDUSD.ins 110
USDCHF.ins 83
AUDCHF.ins 67
USDCAD.ins 61
NZDCAD.ins 60
EURCAD.ins 53
USDJPY_i 31
NZDUSD.ins 31
Gold_i 21
EURJPY_i 20
GBPCAD.ins 19
EURGBP.ins 17
GBPUSD.ins 14
GBPJPY_i 10
AUDUSD_i 8
CADJPY_i 7
EURCHF.ins 7
EURUSD_i 5
USDCHF_i 5
USDCAD_i 5
GBPUSD_i 5
AUDNZD.ins 5
GBPCHF.ins 4
AUDCAD.ins 4
EURCHF_i 3
EURCAD_i 3
GBPCAD_i 3
CHFJPY_i 3
GBPJPY.ins 3
EURJPY.ins 3
NZDUSD_i 2
CHFJPY.ins 2
AUDJPY.ins 2
NZDCHF.ins 2
CADCHF.ins 1
USDJPY.ins 1
EURNZD.ins 1
GBPNZD.ins 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD.ins 218
GBPAUD.ins 70
AUDUSD.ins 118
USDCHF.ins 162
AUDCHF.ins 91
USDCAD.ins 320
NZDCAD.ins 59
EURCAD.ins 61
USDJPY_i -11
NZDUSD.ins 45
Gold_i 87
EURJPY_i -203
GBPCAD.ins 9
EURGBP.ins 44
GBPUSD.ins 121
GBPJPY_i 91
AUDUSD_i -222
CADJPY_i -33
EURCHF.ins 3
EURUSD_i 215
USDCHF_i -188
USDCAD_i -25
GBPUSD_i -17
AUDNZD.ins 43
GBPCHF.ins 161
AUDCAD.ins 2
EURCHF_i 70
EURCAD_i 0
GBPCAD_i 0
CHFJPY_i 0
GBPJPY.ins 109
EURJPY.ins 2
NZDUSD_i -18
CHFJPY.ins 56
AUDJPY.ins 58
NZDCHF.ins 89
CADCHF.ins 28
USDJPY.ins 28
EURNZD.ins 28
GBPNZD.ins 28
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD.ins 2.8K
GBPAUD.ins 8.9K
AUDUSD.ins 2.8K
USDCHF.ins 4.3K
AUDCHF.ins 4.8K
USDCAD.ins 151
NZDCAD.ins 1.8K
EURCAD.ins 4.9K
USDJPY_i -346
NZDUSD.ins 1.5K
Gold_i -281
EURJPY_i -307
GBPCAD.ins 147
EURGBP.ins 1.3K
GBPUSD.ins 1.7K
GBPJPY_i -15
AUDUSD_i -160
CADJPY_i -71
EURCHF.ins 174
EURUSD_i 22
USDCHF_i -78
USDCAD_i -58
GBPUSD_i -27
AUDNZD.ins 139
GBPCHF.ins 843
AUDCAD.ins 301
EURCHF_i 2
EURCAD_i -30
GBPCAD_i -40
CHFJPY_i -15
GBPJPY.ins 1.7K
EURJPY.ins 225
NZDUSD_i -22
CHFJPY.ins 513
AUDJPY.ins 285
NZDCHF.ins 215
CADCHF.ins 100
USDJPY.ins 324
EURNZD.ins 281
GBPNZD.ins 324
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +610.00 USD
Pire transaction: -525 USD
Gains consécutifs maximales: 11
Pertes consécutives maximales: 8
Bénéfice consécutif maximal: +209.27 USD
Perte consécutive maximale: -149.03 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RCXGlobalFZ-Server" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.09.24 15:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.24 12:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.03 19:58
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.14% of days out of 88 days of the signal's entire lifetime.
