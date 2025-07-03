SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / VARTS old
Felipe Passos De Moraes Alves

VARTS old

Felipe Passos De Moraes Alves
0 avis
Fiabilité
21 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 20%
BancoBTGPactual-PRD
1:100
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
326
Bénéfice trades:
219 (67.17%)
Perte trades:
107 (32.82%)
Meilleure transaction:
920.00 BRL
Pire transaction:
-1 240.00 BRL
Bénéfice brut:
23 283.00 BRL (1 062 530 pips)
Perte brute:
-20 890.80 BRL (3 770 790 pips)
Gains consécutifs maximales:
27 (1 324.00 BRL)
Bénéfice consécutif maximal:
2 184.00 BRL (11)
Ratio de Sharpe:
0.05
Activité de trading:
12.05%
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
11 il y a quelques jours
Trades par semaine:
0
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
0.46
Longs trades:
142 (43.56%)
Courts trades:
184 (56.44%)
Facteur de profit:
1.11
Rendement attendu:
7.34 BRL
Bénéfice moyen:
106.32 BRL
Perte moyenne:
-195.24 BRL
Pertes consécutives maximales:
9 (-2 127.00 BRL)
Perte consécutive maximale:
-2 127.00 BRL (9)
Croissance mensuelle:
-11.36%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
96%
Prélèvement par solde:
Absolu:
884.00 BRL
Maximal:
5 203.20 BRL (44.67%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
42.42% (5 203.20 BRL)
Par fonds propres:
11.20% (1 120.00 BRL)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
WINQ25 124
WINM25 51
BITQ25 34
WINV25 33
WDON25 24
WDOQ25 20
WDOU25 16
WDOV25 11
WDOM25 9
WDOK25 4
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
WINQ25 811
WINM25 444
BITQ25 -119
WINV25 -605
WDON25 432
WDOQ25 944
WDOU25 -653
WDOV25 -35
WDOM25 -223
WDOK25 57
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
WINQ25 3.6K
WINM25 5.4K
BITQ25 -2.7M
WINV25 185
WDON25 38K
WDOQ25 30K
WDOU25 -35K
WDOV25 -25K
WDOM25 -51K
WDOK25 13K
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +920.00 BRL
Pire transaction: -1 240 BRL
Gains consécutifs maximales: 11
Pertes consécutives maximales: 9
Bénéfice consécutif maximal: +1 324.00 BRL
Perte consécutive maximale: -2 127.00 BRL

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "BancoBTGPactual-PRD" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Sinal V.A.R.T.S. - Estratégia de Mean Reversion baseada em Volume Profile para WIN/WDO. Opera rompimentos + retornos à Value Area com SL dinâmico e TP baseado no SL.
Capital mínimo: R$5k.
Horário: 09:15-17:30 (GMT-3).
Resultados consistentes em conta real (confira histórico).

📢 Sinal para Copia - EA V.A.R.T.S. (Volume Area Range Trading Seeker)

🔎 Estratégia:
Robô baseado em Volume Profile e Mean Reversion, operando nos contratos de Mini Índice (WIN) e Mini Dólar (WDO) da B3. Focado no período de maior liquidez (09:15 às 17:30), o EA identifica oportunidades de reversão dentro da Value Area (VA) – área que concentra 70% do volume negociado no dia anterior.

⚙️ Lógica de Operação:

  1. Value Area (VA): Calcula diariamente os níveis de VAH (High), VAL (Low) e POC (Point of Control).

  2. Entradas:

    • COMPRA: Rompimento abaixo da VAL + retorno à VA + confirmação de velas.

    • VENDA: Rompimento acima da VAH + retorno à VA + confirmação de velas.

  3. Gerenciamento:

    • Stop Loss: Dinâmico (baseado no tamanho da VA).

    • Take Profit: Múltiplo ajustável baseado no SL.

    • Trailing Stop: Ativado.

    • Proteção: Limite diário de perdas (ajustável).

💡 Destaques:

  • Estratégia consolidada: Operações baseadas em zonas de alta probabilidade.

  • Controle rigoroso: Evita over-trading e protege o capital.

  • Otimizado para B3: Configurações ajustadas ao perfil dos contratos.

  • NÃO UTILIZA MARTINGALE E NÃO FAZ PREÇO MÉDIO.

📊 Requisitos Mínimos:

  • Capital sugerido: R$ 5.000+ (para operar no índice e no dolar com segurança).

  • Timeframe: M1.

  • Horário operacional: 09:15 às 17:30 (fechamento automático às 17:55).

🔗 Copie este sinal e opere com disciplina!
(Resultados reais desde [Abril/2025] – ver histórico no perfil)


Obs: Note que o saldo da conta é zerado ao fim de cada dia e iniciado novamente no dia seguinte, esse é um mecanismo de segurança da corretora (BTG) para evitar dormir posicionado. A garantia mínima recomendada é R$5.000,00 para operar com 4 mini contratos de dólar e até 3 mini contratos de índice ao mesmo tempo.








Aucun avis
2025.09.23 13:08
No swaps are charged
2025.09.23 13:08
No swaps are charged
2025.09.23 10:30
No swaps are charged on the signal account
2025.09.21 11:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.08 13:00
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.08 11:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.06 12:43
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.95% of days out of 101 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.04 20:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.01 13:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.31 14:57
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.30 14:26
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.30 14:26
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.26% of days out of 94 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.29 20:28
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.25 15:20
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.49% of days out of 89 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.24 21:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.23 20:41
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.23 17:34
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.17 15:23
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.07 10:15
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.04 08:33
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 2.99% of days out of 67 days of the signal's entire lifetime.
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
VARTS old
30 USD par mois
20%
0
0
USD
10K
BRL
21
96%
326
67%
12%
1.11
7.34
BRL
42%
1:100
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.