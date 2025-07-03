SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / FastRun
Soheal Ahmed

FastRun

Soheal Ahmed
0 avis
60 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 -66%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
108
Bénéfice trades:
92 (85.18%)
Perte trades:
16 (14.81%)
Meilleure transaction:
19.23 USD
Pire transaction:
-81.81 USD
Bénéfice brut:
138.89 USD (11 293 pips)
Perte brute:
-257.72 USD (8 192 pips)
Gains consécutifs maximales:
32 (35.10 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
35.10 USD (32)
Ratio de Sharpe:
-0.03
Activité de trading:
77.28%
Charge de dépôt maximale:
10.35%
Dernier trade:
20 il y a des heures
Trades par semaine:
10
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
-0.74
Longs trades:
50 (46.30%)
Courts trades:
58 (53.70%)
Facteur de profit:
0.54
Rendement attendu:
-1.10 USD
Bénéfice moyen:
1.51 USD
Perte moyenne:
-16.11 USD
Pertes consécutives maximales:
2 (-72.94 USD)
Perte consécutive maximale:
-81.81 USD (1)
Croissance mensuelle:
-2.17%
Prévision annuelle:
-26.36%
Algo trading:
83%
Prélèvement par solde:
Absolu:
153.30 USD
Maximal:
160.43 USD (77.45%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
75.83% (160.27 USD)
Par fonds propres:
29.06% (37.30 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPNZD 15
EURCAD 10
GBPUSD 9
EURAUD 9
NZDUSD 7
NZDCAD 7
GBPCAD 5
USDCHF 5
USDCAD 4
EURUSD 4
AUDCHF 4
NZDCHF 4
AUDCAD 3
USDSGD 3
AUDUSD 3
GBPCHF 3
GBPAUD 3
EURGBP 2
EURCHF 2
AUDNZD 1
AUDJPY 1
XAUUSD 1
AUDSGD 1
EURSGD 1
EURNZD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPNZD -18
EURCAD -148
GBPUSD 14
EURAUD 9
NZDUSD 3
NZDCAD 2
GBPCAD 3
USDCHF 8
USDCAD 5
EURUSD 0
AUDCHF 4
NZDCHF 2
AUDCAD -1
USDSGD 2
AUDUSD 2
GBPCHF 4
GBPAUD 2
EURGBP 1
EURCHF -9
AUDNZD 7
AUDJPY -8
XAUUSD -5
AUDSGD 1
EURSGD 1
EURNZD 2
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPNZD -2.8K
EURCAD -126
GBPUSD 1.1K
EURAUD 1.6K
NZDUSD 376
NZDCAD 308
GBPCAD 516
USDCHF 643
USDCAD 483
EURUSD 26
AUDCHF 414
NZDCHF 273
AUDCAD -379
USDSGD 273
AUDUSD 234
GBPCHF 355
GBPAUD 305
EURGBP 68
EURCHF -489
AUDNZD 34
AUDJPY -102
XAUUSD -531
AUDSGD 92
EURSGD 153
EURNZD 354
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +19.23 USD
Pire transaction: -82 USD
Gains consécutifs maximales: 32
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +35.10 USD
Perte consécutive maximale: -72.94 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-MT5Real18
0.00 × 1
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
OctaFX-Real2
0.25 × 4
Exness-MT5Real10
0.33 × 12
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
ICMarketsEU-MT5-5
0.56 × 32
ExclusiveMarkets-Live
0.94 × 33
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
OxSecurities-Live
1.00 × 3
FxPro-MT5 Live02
1.11 × 133
itexsys-Platform
1.21 × 19
ICMarketsSC-MT5-2
1.29 × 12443
ICMarketsEU-MT5-4
1.29 × 246
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
GOMarketsIntl-Live
2.00 × 3
ICMarketsSC-MT5
2.03 × 325
GOMarketsMU-Live
2.08 × 599
FusionMarkets-Live
2.09 × 573
VantageInternational-Live 4
2.13 × 172
ForexClubBY-MT5 Real Server
2.21 × 189
Forex.com-Live 536
2.25 × 167
77 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.09.09 16:33
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.09 15:33
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.08 15:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.31 21:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.25 18:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.25 09:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.07 16:09
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.07 15:09
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.04 08:33
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.03 14:45
Trading operations on the account were performed for only 14 days. This comprises 4.23% of days out of the 331 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.03 14:45
80% of trades performed within 9 days. This comprises 2.72% of days out of the 331 days of the signal's entire lifetime.
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
FastRun
30 USD par mois
-66%
0
0
USD
127
USD
60
83%
108
85%
77%
0.53
-1.10
USD
76%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.