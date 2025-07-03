Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FortunePrimeGlobal-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-Real 0.00 × 22 Pepperstone-Edge11 0.00 × 1 Pepperstone-Edge12 4.11 × 9 ICMarketsSC-Live25 4.12 × 106 TitanFX-04 4.68 × 1196 ICMarketsSC-Live26 5.50 × 2