SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / PP51
ADRIANA SAMPAIO RODRIGUES

PP51

ADRIANA SAMPAIO RODRIGUES
0 avis
Fiabilité
44 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 100 USD par mois
croissance depuis 2024 69%
FortunePrimeGlobal-Live
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
25 257
Bénéfice trades:
16 833 (66.64%)
Perte trades:
8 424 (33.35%)
Meilleure transaction:
38 955.90 USD
Pire transaction:
-16 633.06 USD
Bénéfice brut:
306 148.46 USD (2 566 745 pips)
Perte brute:
-236 802.07 USD (3 343 785 pips)
Gains consécutifs maximales:
24 (252.33 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
38 985.84 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.01
Activité de trading:
97.35%
Charge de dépôt maximale:
4.11%
Dernier trade:
2 il y a des minutes
Trades par semaine:
1222
Temps de détention moyen:
37 minutes
Facteur de récupération:
1.52
Longs trades:
12 828 (50.79%)
Courts trades:
12 429 (49.21%)
Facteur de profit:
1.29
Rendement attendu:
2.75 USD
Bénéfice moyen:
18.19 USD
Perte moyenne:
-28.11 USD
Pertes consécutives maximales:
17 (-21 993.75 USD)
Perte consécutive maximale:
-45 541.55 USD (14)
Croissance mensuelle:
3.88%
Prévision annuelle:
47.08%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
2 641.53 USD
Maximal:
45 541.55 USD (30.09%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
30.09% (45 541.55 USD)
Par fonds propres:
4.83% (7 729.97 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 25256
AUDUSD 1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 69K
AUDUSD 0
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD -776K
AUDUSD -9
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +38 955.90 USD
Pire transaction: -16 633 USD
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 14
Bénéfice consécutif maximal: +252.33 USD
Perte consécutive maximale: -21 993.75 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FortunePrimeGlobal-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-Real
0.00 × 22
Pepperstone-Edge11
0.00 × 1
Pepperstone-Edge12
4.11 × 9
ICMarketsSC-Live25
4.12 × 106
TitanFX-04
4.68 × 1196
ICMarketsSC-Live26
5.50 × 2
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
info +55(88)997318682
Aucun avis
2025.07.03 05:24
Too frequent deals may negatively impact copying results
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
PP51
100 USD par mois
69%
0
0
USD
169K
USD
44
99%
25 257
66%
97%
1.29
2.75
USD
30%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.