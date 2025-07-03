SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / SmartGridPullback XAUUSD
David Valentin

SmartGridPullback XAUUSD

David Valentin
0 avis
Fiabilité
13 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 37%
FBS-Real-7
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
150
Bénéfice trades:
97 (64.66%)
Perte trades:
53 (35.33%)
Meilleure transaction:
732.00 USD
Pire transaction:
-261.85 USD
Bénéfice brut:
6 910.85 USD (121 560 pips)
Perte brute:
-4 126.28 USD (135 990 pips)
Gains consécutifs maximales:
11 (262.96 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 909.55 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.14
Activité de trading:
75.22%
Charge de dépôt maximale:
21.48%
Dernier trade:
40 il y a des minutes
Trades par semaine:
34
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
1.57
Longs trades:
105 (70.00%)
Courts trades:
45 (30.00%)
Facteur de profit:
1.67
Rendement attendu:
18.56 USD
Bénéfice moyen:
71.25 USD
Perte moyenne:
-77.85 USD
Pertes consécutives maximales:
11 (-1 770.65 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 770.65 USD (11)
Croissance mensuelle:
10.26%
Algo trading:
98%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
1 770.65 USD (23.60%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
23.53% (1 770.65 USD)
Par fonds propres:
64.78% (6 835.57 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 147
archived 2
USDCAD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 2.2K
archived 592
USDCAD 1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD -15K
archived 0
USDCAD 140
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +732.00 USD
Pire transaction: -262 USD
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 11
Bénéfice consécutif maximal: +262.96 USD
Perte consécutive maximale: -1 770.65 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real-7" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

XM.COM-Real 17
0.00 × 2
Exness-Real14
0.00 × 28
EightcapLtd-Real2
0.00 × 1
TitanFX-06
0.00 × 1
Pepperstone-Edge04
0.00 × 1
RoboForex-ProCent-5
0.00 × 2
FusionMarkets-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 2
FPMarketsLLC-Live4
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 2
GMI-Live14
0.00 × 2
TitanFX-Demo01
0.00 × 20
ECMarkets-Live02
0.00 × 20
FPMarketsLLC-Live3
0.00 × 2
VantageInternational-Live 8
0.00 × 1
VantageInternational-Live 11
0.00 × 14
ICMarkets-Live14
0.00 × 1
Exness-Real25
0.00 × 2
LiteFinanceVC-Live-04
0.00 × 4
ICMarkets-Live19
0.00 × 2
STARTRADERINTL-Live2
0.00 × 1
XMTrading-Real 31
0.00 × 1
ATFXGM8-Live
0.00 × 1
OctaFX-Real8
0.00 × 1
Pepperstone-Edge07
0.00 × 2
172 plus...
Aucun avis
2025.09.24 09:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 07:09
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 19:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 09:44
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 00:01
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.11 07:28
No swaps are charged
2025.08.11 07:28
No swaps are charged
2025.08.08 16:08
No swaps are charged on the signal account
2025.08.04 12:24
No swaps are charged
2025.08.04 12:24
No swaps are charged
2025.08.01 11:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 16:04
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 14:57
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 11:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 10:50
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 08:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 06:59
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 05:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 19:41
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.30 16:33
No swaps are charged on the signal account
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.