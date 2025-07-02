SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Saga EA
Yun Fei Kang

Saga EA

Yun Fei Kang
0 avis
13 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 300 USD par mois
croissance depuis 2025 -48%
VTMarkets-Live 2
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
2 760
Bénéfice trades:
935 (33.87%)
Perte trades:
1 825 (66.12%)
Meilleure transaction:
884.00 USD
Pire transaction:
-1 741.33 USD
Bénéfice brut:
27 862.72 USD (243 201 pips)
Perte brute:
-32 705.94 USD (324 034 pips)
Gains consécutifs maximales:
8 (2 921.93 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
2 921.93 USD (8)
Ratio de Sharpe:
-0.02
Activité de trading:
57.37%
Charge de dépôt maximale:
11.27%
Dernier trade:
1 une minute avant
Trades par semaine:
626
Temps de détention moyen:
25 minutes
Facteur de récupération:
-0.70
Longs trades:
1 382 (50.07%)
Courts trades:
1 378 (49.93%)
Facteur de profit:
0.85
Rendement attendu:
-1.75 USD
Bénéfice moyen:
29.80 USD
Perte moyenne:
-17.92 USD
Pertes consécutives maximales:
15 (-22.90 USD)
Perte consécutive maximale:
-2 668.29 USD (2)
Croissance mensuelle:
-30.81%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
4 871.47 USD
Maximal:
6 945.44 USD (57.52%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
57.48% (6 940.31 USD)
Par fonds propres:
16.19% (1 268.28 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD-VIP 2760
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD-VIP -4.8K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD-VIP -81K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +884.00 USD
Pire transaction: -1 741 USD
Gains consécutifs maximales: 8
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +2 921.93 USD
Perte consécutive maximale: -22.90 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VTMarkets-Live 2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.09.11 09:40
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.01 02:30
A large drawdown may occur on the account again
2025.08.26 01:43
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.26 00:43
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.25 23:43
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.25 18:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.25 17:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.25 11:14
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.85% of days out of 54 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.25 10:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.25 08:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.85% of days out of 54 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.25 05:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.25 03:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.85% of days out of 54 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.21 06:00
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.17 21:21
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.14 15:14
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.33% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.14 15:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.14 14:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.14 08:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.14 05:04
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.14 03:56
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.33% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Saga EA
300 USD par mois
-48%
0
0
USD
5.2K
USD
13
99%
2 760
33%
57%
0.85
-1.75
USD
57%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.