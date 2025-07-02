SignauxSections
Van Truong Nguyen

The Holy Grail

Van Truong Nguyen
0 avis
Fiabilité
13 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 135%
Exness-Real
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
178
Bénéfice trades:
165 (92.69%)
Perte trades:
13 (7.30%)
Meilleure transaction:
34.83 USD
Pire transaction:
-48.41 USD
Bénéfice brut:
584.06 USD (492 945 pips)
Perte brute:
-170.59 USD (165 117 pips)
Gains consécutifs maximales:
78 (252.25 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
252.25 USD (78)
Ratio de Sharpe:
0.16
Activité de trading:
6.37%
Charge de dépôt maximale:
91.85%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
18
Temps de détention moyen:
5 heures
Facteur de récupération:
3.67
Longs trades:
97 (54.49%)
Courts trades:
81 (45.51%)
Facteur de profit:
3.42
Rendement attendu:
2.32 USD
Bénéfice moyen:
3.54 USD
Perte moyenne:
-13.12 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-94.98 USD)
Perte consécutive maximale:
-94.98 USD (3)
Croissance mensuelle:
-1.00%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
112.59 USD (21.48%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
8.32% (112.59 USD)
Par fonds propres:
13.41% (69.33 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSDm 177
GBPJPYm 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSDm 413
GBPJPYm 0
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSDm 328K
GBPJPYm 24
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +34.83 USD
Pire transaction: -48 USD
Gains consécutifs maximales: 78
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +252.25 USD
Perte consécutive maximale: -94.98 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.09.21 23:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.17 03:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.10 11:55
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.10 05:25
Share of trading days is too low
2025.09.10 04:25
Share of trading days is too low
2025.09.10 03:11
Share of trading days is too low
2025.09.09 09:40
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.09 07:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.08 09:08
Trading operations on the account were performed for only 10 days. This comprises 14.49% of days out of the 69 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.08 09:08
80% of trades performed within 3 days. This comprises 4.35% of days out of the 69 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.08 07:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.01 10:42
No swaps are charged
2025.09.01 10:42
No swaps are charged
2025.08.29 11:04
No swaps are charged on the signal account
2025.08.28 13:17
No swaps are charged
2025.08.28 13:17
No swaps are charged
2025.08.28 11:57
No swaps are charged on the signal account
2025.08.24 02:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.18 02:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.17 02:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
