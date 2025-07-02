- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
31 497
Bénéfice trades:
20 800 (66.03%)
Perte trades:
10 697 (33.96%)
Meilleure transaction:
750 755.03 USD
Pire transaction:
-21 031.02 USD
Bénéfice brut:
3 225 655.25 USD (2 894 392 pips)
Perte brute:
-1 199 394.81 USD (3 992 182 pips)
Gains consécutifs maximales:
50 (231.16 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
801 793.58 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.01
Activité de trading:
98.74%
Charge de dépôt maximale:
75.82%
Dernier trade:
1 une minute avant
Trades par semaine:
4466
Temps de détention moyen:
52 minutes
Facteur de récupération:
5.61
Longs trades:
15 644 (49.67%)
Courts trades:
15 853 (50.33%)
Facteur de profit:
2.69
Rendement attendu:
64.33 USD
Bénéfice moyen:
155.08 USD
Perte moyenne:
-112.12 USD
Pertes consécutives maximales:
57 (-360 857.83 USD)
Perte consécutive maximale:
-360 857.83 USD (57)
Croissance mensuelle:
18.44%
Prévision annuelle:
223.78%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
360 887.91 USD (13.61%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
9.02% (360 887.91 USD)
Par fonds propres:
25.66% (781 821.67 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|31495
|archived
|2
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|1.2M
|archived
|802K
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|-1.1M
|archived
|0
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +750 755.03 USD
Pire transaction: -21 031 USD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 57
Bénéfice consécutif maximal: +231.16 USD
Perte consécutive maximale: -360 857.83 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real-10" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
Exness-Real
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 46
|
FxPro.com-Real05
|0.00 × 1
|
FBS-Real-4
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 7
|
Pepperstone-Edge04
|0.00 × 4
|
Tickmill-Live02
|0.00 × 4
|
UniverseWheel-Live
|0.00 × 3
|
AxiTrader-US09-Live
|0.00 × 8
|
OneFinancialMarkets-US11-Live
|0.11 × 35
|
ICMarketsSC-Live06
|0.32 × 722
|
ICMarketsSC-Live26
|0.35 × 913
|
XMGlobal-Real 35
|0.63 × 32
|
FusionMarkets-Demo
|0.83 × 6
|
Alpari-Trade
|0.97 × 29
|
ICMarkets-Live19
|1.41 × 444
|
FBS-Real-10
|1.50 × 2
|
Pepperstone-Edge12
|1.55 × 73
|
ICMarketsSC-Live22
|2.36 × 411
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|2.40 × 5
