Tan Eng How

GoldTrading2025

Tan Eng How
0 avis
Fiabilité
17 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 55 USD par mois
croissance depuis 2025 154%
FBS-Real-10
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
31 497
Bénéfice trades:
20 800 (66.03%)
Perte trades:
10 697 (33.96%)
Meilleure transaction:
750 755.03 USD
Pire transaction:
-21 031.02 USD
Bénéfice brut:
3 225 655.25 USD (2 894 392 pips)
Perte brute:
-1 199 394.81 USD (3 992 182 pips)
Gains consécutifs maximales:
50 (231.16 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
801 793.58 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.01
Activité de trading:
98.74%
Charge de dépôt maximale:
75.82%
Dernier trade:
1 une minute avant
Trades par semaine:
4466
Temps de détention moyen:
52 minutes
Facteur de récupération:
5.61
Longs trades:
15 644 (49.67%)
Courts trades:
15 853 (50.33%)
Facteur de profit:
2.69
Rendement attendu:
64.33 USD
Bénéfice moyen:
155.08 USD
Perte moyenne:
-112.12 USD
Pertes consécutives maximales:
57 (-360 857.83 USD)
Perte consécutive maximale:
-360 857.83 USD (57)
Croissance mensuelle:
18.44%
Prévision annuelle:
223.78%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
360 887.91 USD (13.61%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
9.02% (360 887.91 USD)
Par fonds propres:
25.66% (781 821.67 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 31495
archived 2
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 1.2M
archived 802K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD -1.1M
archived 0
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +750 755.03 USD
Pire transaction: -21 031 USD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 57
Bénéfice consécutif maximal: +231.16 USD
Perte consécutive maximale: -360 857.83 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real-10" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

TickmillUK-Live03
0.00 × 1
Exness-Real
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
FPMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live12
0.00 × 1
ICMarkets-Live08
0.00 × 46
FxPro.com-Real05
0.00 × 1
FBS-Real-4
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 7
Pepperstone-Edge04
0.00 × 4
Tickmill-Live02
0.00 × 4
UniverseWheel-Live
0.00 × 3
AxiTrader-US09-Live
0.00 × 8
OneFinancialMarkets-US11-Live
0.11 × 35
ICMarketsSC-Live06
0.32 × 722
ICMarketsSC-Live26
0.35 × 913
XMGlobal-Real 35
0.63 × 32
FusionMarkets-Demo
0.83 × 6
Alpari-Trade
0.97 × 29
ICMarkets-Live19
1.41 × 444
FBS-Real-10
1.50 × 2
Pepperstone-Edge12
1.55 × 73
ICMarketsSC-Live22
2.36 × 411
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
2.40 × 5
23 plus...
Aucun avis
2025.09.15 02:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.29 05:54
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.26 23:24
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:200 - 1:500
2025.07.02 06:46
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.02 06:46
Too frequent deals may negatively impact copying results
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.