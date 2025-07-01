SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Gold Trader Pro
Rame Al Qasir

Gold Trader Pro

Rame Al Qasir
0 avis
Fiabilité
13 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 49%
TradeQuo-Server
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
177
Bénéfice trades:
146 (82.48%)
Perte trades:
31 (17.51%)
Meilleure transaction:
85.02 USD
Pire transaction:
-70.17 USD
Bénéfice brut:
1 586.45 USD (150 531 pips)
Perte brute:
-366.25 USD (27 113 pips)
Gains consécutifs maximales:
32 (351.83 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
351.83 USD (32)
Ratio de Sharpe:
0.41
Activité de trading:
79.93%
Charge de dépôt maximale:
2.52%
Dernier trade:
34 il y a des minutes
Trades par semaine:
20
Temps de détention moyen:
22 heures
Facteur de récupération:
5.54
Longs trades:
174 (98.31%)
Courts trades:
3 (1.69%)
Facteur de profit:
4.33
Rendement attendu:
6.89 USD
Bénéfice moyen:
10.87 USD
Perte moyenne:
-11.81 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-176.29 USD)
Perte consécutive maximale:
-176.29 USD (5)
Croissance mensuelle:
26.15%
Prévision annuelle:
317.25%
Algo trading:
55%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.06 USD
Maximal:
220.14 USD (6.61%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
7.03% (220.38 USD)
Par fonds propres:
42.27% (1 270.96 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSDs 170
NASUSD.ecn 7
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSDs 1.2K
NASUSD.ecn 28
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSDs 109K
NASUSD.ecn 15K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +85.02 USD
Pire transaction: -70 USD
Gains consécutifs maximales: 32
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +351.83 USD
Perte consécutive maximale: -176.29 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "TradeQuo-Server" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

French (Français)

Description de la stratégie – Gold Trader Pro
Développé par Rame Al Qasir

Gold Trader Pro utilise une stratégie hautement spécialisée basée sur une analyse approfondie du flux d’ordres, avec un accent particulier sur les charts footprint et le comportement d’absorption des gros acteurs du marché.

L’essentiel réside dans l’identification des zones où de gros volumes sont discrètement « absorbés » – un signe clair d’activité professionnelle. Ces zones d’absorption indiquent souvent des retournements ou de fortes continuations de tendance avant qu’ils ne soient visibles sur le prix. La stratégie exploite ces signaux précoces pour générer des entrées précises, généralement là où d’autres hésitent ou se sont retirés.

Un outil central est la corrélation entre le CVD (Delta de volume cumulé) et le prix. Les divergences entre le CVD et le prix fournissent des indices quant à la durabilité de la pression acheteuse ou vendeuse, ou à l’existence d’une absorption cachée. Ces divergences permettent d’identifier tôt des points de retournement potentiels ou des situations de suivi de tendance.

L’utilisation des charts footprint révèle où le volume domine, qui contrôle le marché, et quand le momentum s’intensifie ou faiblit. Le setup est complété par une analyse manuelle de la structure du marché, combinée à un soutien algorithmique pour améliorer l’efficacité.

La gestion des risques est conservatrice et ajustée dynamiquement, avec un focus clair sur la préservation du capital et la croissance contrôlée. Seuls les setups de haute qualité sont tradés pour éviter les pertes inutiles.

Cette stratégie est spécialement conçue pour le marché de l’or et fonctionne particulièrement bien dans les phases de marché volatiles où de nombreuses stratégies classiques échouent, mais où le flux d’ordres et le volume révèlent le véritable mouvement des prix.


Aucun avis
2025.09.10 14:10
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.10 10:16 2025.09.10 10:16:04  

Update zum Drawdown von 42% Der bisherige Drawdown von 42% entstand durch falsche Konfigurationen des von mir eingesetzten Roboters. Dank meines manuellen Eingreifens und der niedrigen Lotsize konnte dieser Drawdown jedoch als Teil des Geschäftsverlaufs kompensiert werden. Ich möchte Ihnen versichern, dass die notwendigen Anpassungen vorgenommen wurden, sodass ein derartiger Drawdown in Zukunft nicht mehr zu erwarten ist. Update on the 42% Drawdown The previous 42% drawdown was caused by incorrect configurations of the robot I use. Thanks to my manual oversight and the low lot size, this drawdown remained part of the normal business fluctuations. I can assure you that the necessary adjustments have been made, and such a drawdown should no longer occur in the future.

2025.08.04 13:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.03 17:34
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.01 11:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 14:57
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 04:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 18:33
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 17:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 15:26
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.07.21 07:52
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.08 15:13
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.08 14:13
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.02 11:53
Share of trading days is too low
2025.07.02 11:53
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.02 10:47
Share of trading days is too low
2025.07.02 10:47
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.01 23:26
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 27 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.01 23:26
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 27 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.01 23:26
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Gold Trader Pro
30 USD par mois
49%
0
0
USD
3.1K
USD
13
55%
177
82%
80%
4.33
6.89
USD
42%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.