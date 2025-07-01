- Croissance
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSDs
|170
|NASUSD.ecn
|7
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSDs
|1.2K
|NASUSD.ecn
|28
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSDs
|109K
|NASUSD.ecn
|15K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "TradeQuo-Server" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Description de la stratégie – Gold Trader Pro
Développé par Rame Al Qasir
Gold Trader Pro utilise une stratégie hautement spécialisée basée sur une analyse approfondie du flux d’ordres, avec un accent particulier sur les charts footprint et le comportement d’absorption des gros acteurs du marché.
L’essentiel réside dans l’identification des zones où de gros volumes sont discrètement « absorbés » – un signe clair d’activité professionnelle. Ces zones d’absorption indiquent souvent des retournements ou de fortes continuations de tendance avant qu’ils ne soient visibles sur le prix. La stratégie exploite ces signaux précoces pour générer des entrées précises, généralement là où d’autres hésitent ou se sont retirés.
Un outil central est la corrélation entre le CVD (Delta de volume cumulé) et le prix. Les divergences entre le CVD et le prix fournissent des indices quant à la durabilité de la pression acheteuse ou vendeuse, ou à l’existence d’une absorption cachée. Ces divergences permettent d’identifier tôt des points de retournement potentiels ou des situations de suivi de tendance.
L’utilisation des charts footprint révèle où le volume domine, qui contrôle le marché, et quand le momentum s’intensifie ou faiblit. Le setup est complété par une analyse manuelle de la structure du marché, combinée à un soutien algorithmique pour améliorer l’efficacité.
La gestion des risques est conservatrice et ajustée dynamiquement, avec un focus clair sur la préservation du capital et la croissance contrôlée. Seuls les setups de haute qualité sont tradés pour éviter les pertes inutiles.
Cette stratégie est spécialement conçue pour le marché de l’or et fonctionne particulièrement bien dans les phases de marché volatiles où de nombreuses stratégies classiques échouent, mais où le flux d’ordres et le volume révèlent le véritable mouvement des prix.
Update zum Drawdown von 42% Der bisherige Drawdown von 42% entstand durch falsche Konfigurationen des von mir eingesetzten Roboters. Dank meines manuellen Eingreifens und der niedrigen Lotsize konnte dieser Drawdown jedoch als Teil des Geschäftsverlaufs kompensiert werden. Ich möchte Ihnen versichern, dass die notwendigen Anpassungen vorgenommen wurden, sodass ein derartiger Drawdown in Zukunft nicht mehr zu erwarten ist. Update on the 42% Drawdown The previous 42% drawdown was caused by incorrect configurations of the robot I use. Thanks to my manual oversight and the low lot size, this drawdown remained part of the normal business fluctuations. I can assure you that the necessary adjustments have been made, and such a drawdown should no longer occur in the future.
