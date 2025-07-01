French (Français)

Description de la stratégie – Gold Trader Pro

Développé par Rame Al Qasir

Gold Trader Pro utilise une stratégie hautement spécialisée basée sur une analyse approfondie du flux d’ordres, avec un accent particulier sur les charts footprint et le comportement d’absorption des gros acteurs du marché.

L’essentiel réside dans l’identification des zones où de gros volumes sont discrètement « absorbés » – un signe clair d’activité professionnelle. Ces zones d’absorption indiquent souvent des retournements ou de fortes continuations de tendance avant qu’ils ne soient visibles sur le prix. La stratégie exploite ces signaux précoces pour générer des entrées précises, généralement là où d’autres hésitent ou se sont retirés.

Un outil central est la corrélation entre le CVD (Delta de volume cumulé) et le prix. Les divergences entre le CVD et le prix fournissent des indices quant à la durabilité de la pression acheteuse ou vendeuse, ou à l’existence d’une absorption cachée. Ces divergences permettent d’identifier tôt des points de retournement potentiels ou des situations de suivi de tendance.

L’utilisation des charts footprint révèle où le volume domine, qui contrôle le marché, et quand le momentum s’intensifie ou faiblit. Le setup est complété par une analyse manuelle de la structure du marché, combinée à un soutien algorithmique pour améliorer l’efficacité.

La gestion des risques est conservatrice et ajustée dynamiquement, avec un focus clair sur la préservation du capital et la croissance contrôlée. Seuls les setups de haute qualité sont tradés pour éviter les pertes inutiles.

Cette stratégie est spécialement conçue pour le marché de l’or et fonctionne particulièrement bien dans les phases de marché volatiles où de nombreuses stratégies classiques échouent, mais où le flux d’ordres et le volume révèlent le véritable mouvement des prix.