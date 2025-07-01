SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / MM COM
Thester Terry Carrirolo

MM COM

Thester Terry Carrirolo
0 avis
Fiabilité
15 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 191%
VantageInternational-Live 2
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
617
Bénéfice trades:
395 (64.01%)
Perte trades:
222 (35.98%)
Meilleure transaction:
1 263.96 EUR
Pire transaction:
-1 159.75 EUR
Bénéfice brut:
20 048.16 EUR (1 942 566 pips)
Perte brute:
-17 856.69 EUR (1 133 519 pips)
Gains consécutifs maximales:
28 (108.92 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
1 827.94 EUR (2)
Ratio de Sharpe:
0.07
Activité de trading:
44.71%
Charge de dépôt maximale:
78.95%
Dernier trade:
12 il y a des minutes
Trades par semaine:
75
Temps de détention moyen:
11 heures
Facteur de récupération:
0.88
Longs trades:
253 (41.00%)
Courts trades:
364 (59.00%)
Facteur de profit:
1.12
Rendement attendu:
3.55 EUR
Bénéfice moyen:
50.75 EUR
Perte moyenne:
-80.44 EUR
Pertes consécutives maximales:
11 (-493.65 EUR)
Perte consécutive maximale:
-2 103.44 EUR (5)
Croissance mensuelle:
77.26%
Prévision annuelle:
937.47%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 EUR
Maximal:
2 495.55 EUR (55.88%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
46.94% (2 495.55 EUR)
Par fonds propres:
77.62% (2 421.53 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD+ 554
BTCUSD 28
GBPUSD+ 6
AUDUSD+ 5
USDCAD+ 4
AUDNZD+ 4
EURJPY+ 3
EURUSD+ 3
USDCHF+ 3
NZDCAD+ 3
ETHUSD 1
USDJPY+ 1
NZDUSD+ 1
AUDCAD+ 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD+ 2.3K
BTCUSD 151
GBPUSD+ -1
AUDUSD+ 1
USDCAD+ 1
AUDNZD+ 2
EURJPY+ 0
EURUSD+ 1
USDCHF+ 1
NZDCAD+ 1
ETHUSD -4
USDJPY+ 0
NZDUSD+ 3
AUDCAD+ 1
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD+ -370K
BTCUSD 1.2M
GBPUSD+ -66
AUDUSD+ 96
USDCAD+ 153
AUDNZD+ 310
EURJPY+ 0
EURUSD+ 138
USDCHF+ 128
NZDCAD+ 108
ETHUSD -2K
USDJPY+ 45
NZDUSD+ 108
AUDCAD+ 107
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 263.96 EUR
Pire transaction: -1 160 EUR
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +108.92 EUR
Perte consécutive maximale: -493.65 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VantageInternational-Live 2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.10.08 07:33
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.07 16:54
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.07 15:54
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.07 09:36
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 19:03
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.24 17:49
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.24 13:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 19:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.23 02:17
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 02:17
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.12 07:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.10 02:11
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.05 16:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.17 23:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.15 18:24
No trading activity detected on the Signal's account for the last 24 days
2025.07.16 15:48
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.07 04:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.02 06:46
Share of trading days is too low
2025.07.02 06:46
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.02 05:39
Share of trading days is too low
