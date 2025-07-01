- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
617
Bénéfice trades:
395 (64.01%)
Perte trades:
222 (35.98%)
Meilleure transaction:
1 263.96 EUR
Pire transaction:
-1 159.75 EUR
Bénéfice brut:
20 048.16 EUR (1 942 566 pips)
Perte brute:
-17 856.69 EUR (1 133 519 pips)
Gains consécutifs maximales:
28 (108.92 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
1 827.94 EUR (2)
Ratio de Sharpe:
0.07
Activité de trading:
44.71%
Charge de dépôt maximale:
78.95%
Dernier trade:
12 il y a des minutes
Trades par semaine:
75
Temps de détention moyen:
11 heures
Facteur de récupération:
0.88
Longs trades:
253 (41.00%)
Courts trades:
364 (59.00%)
Facteur de profit:
1.12
Rendement attendu:
3.55 EUR
Bénéfice moyen:
50.75 EUR
Perte moyenne:
-80.44 EUR
Pertes consécutives maximales:
11 (-493.65 EUR)
Perte consécutive maximale:
-2 103.44 EUR (5)
Croissance mensuelle:
77.26%
Prévision annuelle:
937.47%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 EUR
Maximal:
2 495.55 EUR (55.88%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
46.94% (2 495.55 EUR)
Par fonds propres:
77.62% (2 421.53 EUR)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|554
|BTCUSD
|28
|GBPUSD+
|6
|AUDUSD+
|5
|USDCAD+
|4
|AUDNZD+
|4
|EURJPY+
|3
|EURUSD+
|3
|USDCHF+
|3
|NZDCAD+
|3
|ETHUSD
|1
|USDJPY+
|1
|NZDUSD+
|1
|AUDCAD+
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD+
|2.3K
|BTCUSD
|151
|GBPUSD+
|-1
|AUDUSD+
|1
|USDCAD+
|1
|AUDNZD+
|2
|EURJPY+
|0
|EURUSD+
|1
|USDCHF+
|1
|NZDCAD+
|1
|ETHUSD
|-4
|USDJPY+
|0
|NZDUSD+
|3
|AUDCAD+
|1
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD+
|-370K
|BTCUSD
|1.2M
|GBPUSD+
|-66
|AUDUSD+
|96
|USDCAD+
|153
|AUDNZD+
|310
|EURJPY+
|0
|EURUSD+
|138
|USDCHF+
|128
|NZDCAD+
|108
|ETHUSD
|-2K
|USDJPY+
|45
|NZDUSD+
|108
|AUDCAD+
|107
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +1 263.96 EUR
Pire transaction: -1 160 EUR
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +108.92 EUR
Perte consécutive maximale: -493.65 EUR
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VantageInternational-Live 2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Pas de données
Aucun avis