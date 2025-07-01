SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / LONG HAUL
Andranik Petrosian

LONG HAUL

Andranik Petrosian
0 avis
Fiabilité
15 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 907%
RoboForex-ECN-3
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
369
Bénéfice trades:
312 (84.55%)
Perte trades:
57 (15.45%)
Meilleure transaction:
217.24 USD
Pire transaction:
-565.59 USD
Bénéfice brut:
2 068.65 USD (62 057 pips)
Perte brute:
-1 827.63 USD (10 045 pips)
Gains consécutifs maximales:
87 (152.59 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
538.72 USD (22)
Ratio de Sharpe:
0.04
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
99.99%
Dernier trade:
12 il y a des minutes
Trades par semaine:
242
Temps de détention moyen:
6 heures
Facteur de récupération:
0.22
Longs trades:
308 (83.47%)
Courts trades:
61 (16.53%)
Facteur de profit:
1.13
Rendement attendu:
0.65 USD
Bénéfice moyen:
6.63 USD
Perte moyenne:
-32.06 USD
Pertes consécutives maximales:
6 (-356.60 USD)
Perte consécutive maximale:
-615.95 USD (5)
Croissance mensuelle:
1 186.88%
Prévision annuelle:
14 400.77%
Algo trading:
26%
Prélèvement par solde:
Absolu:
259.40 USD
Maximal:
1 115.77 USD (60.26%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
60.21% (1 115.77 USD)
Par fonds propres:
69.77% (376.82 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 299
AUDCAD 70
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD -191
AUDCAD 432
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 48K
AUDCAD 3.9K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +217.24 USD
Pire transaction: -566 USD
Gains consécutifs maximales: 22
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +152.59 USD
Perte consécutive maximale: -356.60 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboForex-ECN-3" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live11
0.00 × 6
EGlobalTrade-Classic3
0.00 × 2
Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
TradersWay-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 18
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 2
Darwinex-Live
0.00 × 1
ThreeTrader-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 6
Tickmill-Live10
0.00 × 2
AxioryAsia-02Live
0.00 × 2
RoboForex-ECN
0.13 × 8
VantageInternational-Live 14
0.50 × 2
RoboForex-ECN-3
0.85 × 425
ICMarketsSC-Live15
1.00 × 7
TradingProInternational-Live 2
1.79 × 19
ICMarketsSC-Live20
2.00 × 1
Axi-US02-Live
2.18 × 22
FusionMarkets-Demo
2.64 × 28
Exness-Real4
2.67 × 3
ICMarketsSC-Live04
2.76 × 41
ICMarketsSC-Live23
2.76 × 173
Exness-Real9
3.00 × 2
32 plus...
Aucun avis
2025.10.08 18:00
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.08 18:00
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.08 16:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.08 16:51
80% of trades performed within 3 days. This comprises 2.88% of days out of the 104 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.08 16:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.19 17:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 12 days
2025.09.05 21:19
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.05 17:03
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.05 16:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 15:03
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.09.02 02:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.01 10:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.01 10:42
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.01 09:46
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.01 08:46
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.25 19:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.24 01:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.12 13:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.05 16:48
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.09 15:13
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.