Signaux / MetaTrader 4 / JimmyJimmy202506
Pun Kiu Liu

JimmyJimmy202506

Pun Kiu Liu
0 avis
14 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -34%
VantageInternational-Live 3
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
979
Bénéfice trades:
625 (63.84%)
Perte trades:
354 (36.16%)
Meilleure transaction:
474.25 USD
Pire transaction:
-784.17 USD
Bénéfice brut:
21 162.45 USD (18 234 473 pips)
Perte brute:
-22 166.75 USD (20 715 799 pips)
Gains consécutifs maximales:
14 (406.02 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 178.88 USD (7)
Ratio de Sharpe:
-0.00
Activité de trading:
92.35%
Charge de dépôt maximale:
42.94%
Dernier trade:
13 il y a des heures
Trades par semaine:
28
Temps de détention moyen:
6 heures
Facteur de récupération:
-0.18
Longs trades:
491 (50.15%)
Courts trades:
488 (49.85%)
Facteur de profit:
0.95
Rendement attendu:
-1.03 USD
Bénéfice moyen:
33.86 USD
Perte moyenne:
-62.62 USD
Pertes consécutives maximales:
17 (-93.75 USD)
Perte consécutive maximale:
-3 963.09 USD (7)
Croissance mensuelle:
-59.98%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1 077.09 USD
Maximal:
5 582.22 USD (85.81%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
75.20% (5 582.22 USD)
Par fonds propres:
73.22% (1 677.75 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
BTCUSD 746
EURUSD+ 159
HK50ft.r 29
XAUUSD+ 26
NAS100ft.r 11
DJ30.r 8
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
BTCUSD -1.6K
EURUSD+ 742
HK50ft.r 32
XAUUSD+ -97
NAS100ft.r 7
DJ30.r -45
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
BTCUSD -2.6M
EURUSD+ 4.1K
HK50ft.r 105K
XAUUSD+ -3.6K
NAS100ft.r 8.4K
DJ30.r -30K
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +474.25 USD
Pire transaction: -784 USD
Gains consécutifs maximales: 7
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +406.02 USD
Perte consécutive maximale: -93.75 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VantageInternational-Live 3" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 13
VantageInternational-Live 11
1.46 × 101
VantageInternational-Live 22
9.47 × 49
VantageInternational-Live 3
10.26 × 125
Aucun avis
2025.09.24 15:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 16:38
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.22 07:12
High current drawdown in 50% indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 19:17
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.25% of days out of 80 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.12 12:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.11 23:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 23:40
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.25% of days out of 80 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.11 22:40
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.10 23:55
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 16:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 14:10
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.09.04 13:56
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.03 20:00
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.02 21:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.02 14:43
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.24 02:09
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.92% of days out of 61 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.22 13:42
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.22 07:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.22 05:57
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.22 03:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
