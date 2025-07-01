SignauxSections
Christopher Tanpuyani

Exness ST FOREX

Christopher Tanpuyani
0 avis
Fiabilité
13 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 11%
Exness-Real
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
2 528
Bénéfice trades:
1 792 (70.88%)
Perte trades:
736 (29.11%)
Meilleure transaction:
486.95 USD
Pire transaction:
-74.34 USD
Bénéfice brut:
8 518.91 USD (252 163 pips)
Perte brute:
-3 482.46 USD (195 639 pips)
Gains consécutifs maximales:
24 (23.81 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
811.11 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.10
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
6.05%
Dernier trade:
10 il y a des minutes
Trades par semaine:
215
Temps de détention moyen:
19 heures
Facteur de récupération:
12.69
Longs trades:
1 179 (46.64%)
Courts trades:
1 349 (53.36%)
Facteur de profit:
2.45
Rendement attendu:
1.99 USD
Bénéfice moyen:
4.75 USD
Perte moyenne:
-4.73 USD
Pertes consécutives maximales:
9 (-149.81 USD)
Perte consécutive maximale:
-396.93 USD (8)
Croissance mensuelle:
1.94%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
396.93 USD (2.61%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.57% (356.43 USD)
Par fonds propres:
3.64% (2 276.09 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPAUD 132
USDJPY 128
GBPCAD 126
EURAUD 125
GBPNZD 125
EURJPY 125
EURUSD 122
EURNZD 122
CHFJPY 120
GBPUSD 119
AUDJPY 116
GBPJPY 109
EURCAD 95
NZDJPY 95
USDCAD 95
GBPCHF 92
CADJPY 92
USDCHF 90
AUDUSD 87
AUDCAD 80
NZDUSD 78
AUDCHF 63
AUDNZD 63
EURGBP 60
EURCHF 54
NZDCAD 8
CADCHF 7
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPAUD 233
USDJPY 256
GBPCAD 276
EURAUD 151
GBPNZD 138
EURJPY 239
EURUSD 191
EURNZD 139
CHFJPY 342
GBPUSD 507
AUDJPY 149
GBPJPY 97
EURCAD 108
NZDJPY 121
USDCAD 401
GBPCHF 210
CADJPY 108
USDCHF 356
AUDUSD 173
AUDCAD 164
NZDUSD 172
AUDCHF 122
AUDNZD 75
EURGBP 142
EURCHF 116
NZDCAD 36
CADCHF 13
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPAUD 1.5K
USDJPY -265
GBPCAD -1.4K
EURAUD 3.7K
GBPNZD 4.1K
EURJPY 85
EURUSD 7.2K
EURNZD 2.5K
CHFJPY -1.6K
GBPUSD -4.9K
AUDJPY 5.3K
GBPJPY 8K
EURCAD 4.8K
NZDJPY 3.5K
USDCAD -3.2K
GBPCHF 4.4K
CADJPY 4K
USDCHF -336
AUDUSD 5.5K
AUDCAD -1.5K
NZDUSD 3K
AUDCHF 4.1K
AUDNZD 2.5K
EURGBP 3.2K
EURCHF 3.1K
NZDCAD -1.1K
CADCHF 517
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +486.95 USD
Pire transaction: -74 USD
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 8
Bénéfice consécutif maximal: +23.81 USD
Perte consécutive maximale: -149.81 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

LiteFinanceVC-Live-03
0.00 × 1
Pepperstone-Demo02
0.00 × 9
ICMarkets-Live16
0.00 × 14
ICMarkets-Live10
0.00 × 4
ValburyCapitalLtd-US01-Live
0.00 × 1
MYFXMarkets-US09-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live01
0.00 × 2
JFD-Live02
0.00 × 5
ICMarkets-Live09
0.00 × 8
BenchMark-Real
0.00 × 6
ICMarkets-Live07
0.00 × 8
OANDA-v20 Live
0.00 × 11
HFMarketsSV-Live Server 3
0.00 × 1
AAFX-Real
0.00 × 4
BCS-Real
0.00 × 9
AM-Live2
0.00 × 15
ICMarkets-Live05
0.00 × 18
ICMarkets-Live3
0.00 × 11
Tickmill-Live
0.00 × 8
Activtrades-5
0.00 × 15
Activtrades-2
0.00 × 2
VantageInternational-Live 4
0.00 × 31
TradersGlobalGroup-Live 2
0.00 × 62
Exness-Real20
0.00 × 17
FTMO-Server3
0.00 × 2
545 plus...
CuanForex with EXNESS

Invest in my signals:

Exness FOREX - https://bit.ly/cuanforex_forex

Exness XAU - https://bit.ly/cuanforex_xau

Exness XAG - https://bit.ly/cuanforex_xag&nbsp;

Aucun avis
2025.09.23 14:08
No swaps are charged on the signal account
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.12 10:41
No swaps are charged on the signal account
2025.09.08 00:29
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.05 10:17
No swaps are charged
2025.09.05 10:17
No swaps are charged
2025.08.29 01:39
No swaps are charged on the signal account
2025.08.04 12:24
No swaps are charged
2025.08.04 12:24
No swaps are charged
2025.08.01 05:28
No swaps are charged on the signal account
2025.07.01 06:13
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.