Duo Zhi Nong

Panguan dd188188

Duo Zhi Nong
0 avis
Fiabilité
30 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 99 USD par mois
croissance depuis 2025 84%
GMI-Live12
1:300
  • Croissance
  • Solde
Le style de trading a changé. Une partie de l'histoire n'est pas incluse dans les statistiques. Comment la croissance des signaux est-elle calculée ?
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
191
Bénéfice trades:
78 (40.83%)
Perte trades:
113 (59.16%)
Meilleure transaction:
379.83 USD
Pire transaction:
-83.88 USD
Bénéfice brut:
6 189.55 USD (277 302 pips)
Perte brute:
-3 523.13 USD (163 603 pips)
Gains consécutifs maximales:
8 (220.93 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 020.22 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.18
Activité de trading:
41.15%
Charge de dépôt maximale:
5.75%
Dernier trade:
4 il y a des heures
Trades par semaine:
11
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
3.99
Longs trades:
98 (51.31%)
Courts trades:
93 (48.69%)
Facteur de profit:
1.76
Rendement attendu:
13.96 USD
Bénéfice moyen:
79.35 USD
Perte moyenne:
-31.18 USD
Pertes consécutives maximales:
16 (-519.15 USD)
Perte consécutive maximale:
-519.15 USD (16)
Croissance mensuelle:
-9.23%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
83%
Prélèvement par solde:
Absolu:
235.35 USD
Maximal:
667.75 USD (17.09%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
32.30% (435.60 USD)
Par fonds propres:
3.86% (80.31 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 191
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 2.7K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 114K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +379.83 USD
Pire transaction: -84 USD
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 16
Bénéfice consécutif maximal: +220.93 USD
Perte consécutive maximale: -519.15 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "GMI-Live12" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

只做黄金，带止损
Aucun avis
2025.08.04 13:58
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.04 13:58
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.04 13:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.04 13:58
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 2.7% of days out of 148 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.04 13:24
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.04 13:24
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.04 13:24
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.08.04 13:24
No trading activity detected on the Signal's account for the last 31 days
2025.07.04 09:16
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.01 07:29
Share of trading days is too low
2025.07.01 07:29
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.01 07:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.01 05:13
Trading operations on the account were performed for only 38 days. This comprises 4.5% of days out of the 844 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.01 05:13
80% of trades performed within 23 days. This comprises 2.73% of days out of the 844 days of the signal's entire lifetime.
