Made Suma Wardana

FBS ET

Made Suma Wardana
0 avis
13 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 -68%
croissance depuis 2025 -68%
FBS-Real-10
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
559
Bénéfice trades:
373 (66.72%)
Perte trades:
186 (33.27%)
Meilleure transaction:
512.00 USD
Pire transaction:
-9 147.63 USD
Bénéfice brut:
3 818.69 USD (59 960 pips)
Perte brute:
-10 609.31 USD (55 877 pips)
Gains consécutifs maximales:
15 (56.05 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
681.44 USD (10)
Ratio de Sharpe:
0.02
Activité de trading:
96.82%
Charge de dépôt maximale:
303.31%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
42
Temps de détention moyen:
13 heures
Facteur de récupération:
-0.74
Longs trades:
283 (50.63%)
Courts trades:
276 (49.37%)
Facteur de profit:
0.36
Rendement attendu:
-12.15 USD
Bénéfice moyen:
10.24 USD
Perte moyenne:
-57.04 USD
Pertes consécutives maximales:
8 (-320.50 USD)
Perte consécutive maximale:
-9 147.63 USD (1)
Croissance mensuelle:
45.90%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
9 147.63 USD
Maximal:
9 147.63 USD (91.48%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
90.13% (9 012.63 USD)
Par fonds propres:
86.57% (2 544.35 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 558
archived 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 2.4K
archived -9.1K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 4.1K
archived 0
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +512.00 USD
Pire transaction: -9 148 USD
Gains consécutifs maximales: 10
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +56.05 USD
Perte consécutive maximale: -320.50 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real-10" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FXGiantsUK-Real8
0.00 × 4
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
0.00 × 2
MonetaMarkets-Live01
0.00 × 6
TradeMaxGlobal-Demo
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
WindsorBrokers-REAL
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Demo
0.00 × 2
Exness-Real16
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
Hankotrade-Live
0.00 × 1
OneFinancialMarkets-US11-Live
0.00 × 1
XMGlobal-Real 43
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
ICMarkets-Live08
0.00 × 1
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-Real11
0.00 × 1
XMGlobal-Real 26
0.00 × 1
TradersWay-Live
0.00 × 1
Exness-Real3
0.00 × 4
ICMarkets-Live04
0.00 × 3
EuroTradeGlobal-Live01
0.00 × 1
FortFS-Real
0.00 × 1
STForex-Live
0.00 × 1
122 plus...
Aucun avis
2025.09.28 10:25
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.26 14:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.26 12:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 10:42
High current drawdown in 46% indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 08:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 07:53
High current drawdown in 46% indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 04:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 15:48
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 10:22
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.23 08:44
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.23 07:30
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.22 08:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.22 00:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.22 00:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.19 14:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.19 06:48
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.19 06:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 14:05
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.18 14:05
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 13:05
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
FBS ET
30 USD par mois
-68%
0
0
USD
3.2K
USD
13
99%
559
66%
97%
0.35
-12.15
USD
90%
1:500
