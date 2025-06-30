SignauxSections
Daniel Moreira Rolim De Morais

The magic Ea Low Risk

Daniel Moreira Rolim De Morais
0 avis
Fiabilité
26 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 60%
FPMarketsSC-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
125
Bénéfice trades:
107 (85.60%)
Perte trades:
18 (14.40%)
Meilleure transaction:
446.79 USD
Pire transaction:
-562.24 USD
Bénéfice brut:
9 674.66 USD (22 365 pips)
Perte brute:
-5 703.85 USD (14 056 pips)
Gains consécutifs maximales:
18 (793.38 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 299.52 USD (11)
Ratio de Sharpe:
0.23
Activité de trading:
24.26%
Charge de dépôt maximale:
2.13%
Dernier trade:
18 il y a des heures
Trades par semaine:
4
Temps de détention moyen:
10 heures
Facteur de récupération:
3.79
Longs trades:
65 (52.00%)
Courts trades:
60 (48.00%)
Facteur de profit:
1.70
Rendement attendu:
31.77 USD
Bénéfice moyen:
90.42 USD
Perte moyenne:
-316.88 USD
Pertes consécutives maximales:
1 (-562.24 USD)
Perte consécutive maximale:
-562.24 USD (1)
Croissance mensuelle:
0.30%
Prévision annuelle:
3.58%
Algo trading:
89%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
1 048.67 USD (10.72%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
9.35% (1 048.67 USD)
Par fonds propres:
4.75% (507.54 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDJPY 87
GBPUSD 21
XAUUSD 12
AUDUSD 3
EURUSD 2
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDJPY 4.1K
GBPUSD -143
XAUUSD -1
AUDUSD 12
EURUSD 12
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDJPY 7K
GBPUSD -334
XAUUSD 865
AUDUSD 412
EURUSD 400
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +446.79 USD
Pire transaction: -562 USD
Gains consécutifs maximales: 11
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +793.38 USD
Perte consécutive maximale: -562.24 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FPMarketsSC-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 11
Exness-MT5Real6
0.00 × 21
FusionMarkets-Live
0.80 × 494
FPMarketsSC-Live
1.00 × 5
OctaFX-Real
2.25 × 4
TP and SL Seted

No Grid, No Gale.

Very Low Risk

target 100% Year

Min 100 Usd

Aucun avis
2025.08.11 20:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.11 12:17
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.07 07:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.06 19:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.05 07:41
No swaps are charged
2025.08.05 07:41
No swaps are charged
2025.08.04 16:11
No swaps are charged on the signal account
2025.07.31 14:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.24 02:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.21 18:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Copier

