Tuan Dung Nguyen

BOC TRADING 3

Tuan Dung Nguyen
0 avis
9 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 -41%
Exness-MT5Real26
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
109
Bénéfice trades:
59 (54.12%)
Perte trades:
50 (45.87%)
Meilleure transaction:
12.16 USD
Pire transaction:
-12.39 USD
Bénéfice brut:
151.60 USD (149 783 pips)
Perte brute:
-234.43 USD (232 957 pips)
Gains consécutifs maximales:
11 (23.69 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
23.69 USD (11)
Ratio de Sharpe:
-0.15
Activité de trading:
13.22%
Charge de dépôt maximale:
21.25%
Dernier trade:
28 il y a quelques jours
Trades par semaine:
0
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
-0.83
Longs trades:
48 (44.04%)
Courts trades:
61 (55.96%)
Facteur de profit:
0.65
Rendement attendu:
-0.76 USD
Bénéfice moyen:
2.57 USD
Perte moyenne:
-4.69 USD
Pertes consécutives maximales:
7 (-27.18 USD)
Perte consécutive maximale:
-46.13 USD (6)
Croissance mensuelle:
-1.87%
Algo trading:
88%
Prélèvement par solde:
Absolu:
98.48 USD
Maximal:
100.40 USD (49.72%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
49.72% (100.40 USD)
Par fonds propres:
10.90% (18.64 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 107
GBPUSD 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD -83
GBPUSD 0
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD -83K
GBPUSD 40
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +12.16 USD
Pire transaction: -12 USD
Gains consécutifs maximales: 11
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +23.69 USD
Perte consécutive maximale: -27.18 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real26" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-MT5Real7
0.00 × 3
Exness-MT5Real15
0.83 × 6
Exness-MT5Real26
18.59 × 22
Exness-MT5Real29
23.20 × 40
2025.09.09 07:40
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.04 13:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.05 02:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.04 15:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.22 01:49
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.07 10:15
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.01 07:29
Share of trading days is too low
2025.07.01 07:29
Share of days for 80% of trades is too low
2025.06.30 19:55
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.30 19:55
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.30 19:55
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.06.30 19:55
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.30 19:55
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
