Sui Cheung Tam

MANYAN

Sui Cheung Tam
0 avis
Fiabilité
13 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 1000 USD par mois
croissance depuis 2025 11%
UltimaMarkets-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 471
Bénéfice trades:
973 (66.14%)
Perte trades:
498 (33.85%)
Meilleure transaction:
4 777.41 HKD
Pire transaction:
-2 314.82 HKD
Bénéfice brut:
66 394.65 HKD (966 847 pips)
Perte brute:
-58 147.89 HKD (1 951 530 pips)
Gains consécutifs maximales:
17 (395.25 HKD)
Bénéfice consécutif maximal:
6 785.13 HKD (4)
Ratio de Sharpe:
0.02
Activité de trading:
37.23%
Charge de dépôt maximale:
22.74%
Dernier trade:
3 il y a quelques jours
Trades par semaine:
177
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
0.52
Longs trades:
970 (65.94%)
Courts trades:
501 (34.06%)
Facteur de profit:
1.14
Rendement attendu:
5.61 HKD
Bénéfice moyen:
68.24 HKD
Perte moyenne:
-116.76 HKD
Pertes consécutives maximales:
13 (-15 738.83 HKD)
Perte consécutive maximale:
-15 738.83 HKD (13)
Croissance mensuelle:
1.02%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
11.41 HKD
Maximal:
15 738.83 HKD (17.58%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
19.67% (15 738.83 HKD)
Par fonds propres:
18.05% (13 199.75 HKD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD+ 1436
BTCUSD+ 35
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD+ 862
BTCUSD+ 201
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD+ 49K
BTCUSD+ -1M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +4 777.41 HKD
Pire transaction: -2 315 HKD
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 13
Bénéfice consécutif maximal: +395.25 HKD
Perte consécutive maximale: -15 738.83 HKD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "UltimaMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

2025.09.18 09:53
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.23% of days out of 81 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.17 11:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.17 02:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.08 23:01
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.01 06:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.18 09:49
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.13 13:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.13 09:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.11 16:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.11 13:16
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.11 05:20
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.65% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.07 01:09
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.04 13:24
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.31 06:59
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.13% of days out of 32 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.21 11:24
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.21 06:52
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.10 12:59
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.01 08:01
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.01 00:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.30 23:01
Share of trading days is too low
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
MANYAN
1000 USD par mois
11%
0
0
USD
69K
HKD
13
100%
1 471
66%
37%
1.14
5.61
HKD
20%
1:500
