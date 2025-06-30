SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Sure Pips39
Md Hasanuzzaman Khan

Sure Pips39

Md Hasanuzzaman Khan
0 avis
Fiabilité
13 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 80 USD par mois
croissance depuis 2025 20%
BlueberryMarkets-Live02
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
158
Bénéfice trades:
104 (65.82%)
Perte trades:
54 (34.18%)
Meilleure transaction:
348.39 CAD
Pire transaction:
-477.28 CAD
Bénéfice brut:
3 652.72 CAD (307 412 pips)
Perte brute:
-2 867.04 CAD (172 905 pips)
Gains consécutifs maximales:
17 (418.52 CAD)
Bénéfice consécutif maximal:
588.77 CAD (6)
Ratio de Sharpe:
0.09
Activité de trading:
15.94%
Charge de dépôt maximale:
9.44%
Dernier trade:
12 il y a des heures
Trades par semaine:
5
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
0.67
Longs trades:
74 (46.84%)
Courts trades:
84 (53.16%)
Facteur de profit:
1.27
Rendement attendu:
4.97 CAD
Bénéfice moyen:
35.12 CAD
Perte moyenne:
-53.09 CAD
Pertes consécutives maximales:
6 (-109.82 CAD)
Perte consécutive maximale:
-757.38 CAD (4)
Croissance mensuelle:
6.89%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
443.21 CAD
Maximal:
1 178.78 CAD (67.92%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
9.66% (1 178.78 CAD)
Par fonds propres:
4.60% (529.73 CAD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD.i 46
BTCUSD 28
GBPUSD.i 15
USDJPY.i 15
EURAUD.i 13
EURUSD.i 11
GBPJPY.i 9
GBPAUD.i 5
USDCHF.i 3
EURJPY.i 3
NZDUSD.i 2
NZDJPY.i 2
AUDUSD.i 2
XAGUSD.i 2
CHFJPY.i 1
EURNZD.i 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD.i 227
BTCUSD 203
GBPUSD.i 40
USDJPY.i -151
EURAUD.i -53
EURUSD.i 92
GBPJPY.i -67
GBPAUD.i -62
USDCHF.i 64
EURJPY.i 49
NZDUSD.i -76
NZDJPY.i -13
AUDUSD.i 19
XAGUSD.i 448
CHFJPY.i -3
EURNZD.i -107
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD.i 1.9K
BTCUSD 132K
GBPUSD.i 550
USDJPY.i -630
EURAUD.i 6
EURUSD.i 690
GBPJPY.i -232
GBPAUD.i -304
USDCHF.i 491
EURJPY.i 251
NZDUSD.i -188
NZDJPY.i -154
AUDUSD.i 165
XAGUSD.i 276
CHFJPY.i -6
EURNZD.i -557
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +348.39 CAD
Pire transaction: -477 CAD
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +418.52 CAD
Perte consécutive maximale: -109.82 CAD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "BlueberryMarkets-Live02" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.09.08 09:08
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.28 17:25
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.33% of days out of 60 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.28 12:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.27 02:51
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.39% of days out of 59 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.01 12:42
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.21 05:52
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.10 14:59
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.01 16:13
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.30 15:43
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.06.30 15:43
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.30 15:43
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
