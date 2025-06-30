SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Sure Pips24
Md Hasanuzzaman Khan

Sure Pips24

Md Hasanuzzaman Khan
0 avis
Fiabilité
13 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 85 USD par mois
croissance depuis 2025 9%
Exness-MT5Real7
1:50
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
162
Bénéfice trades:
115 (70.98%)
Perte trades:
47 (29.01%)
Meilleure transaction:
41.04 USD
Pire transaction:
-39.78 USD
Bénéfice brut:
491.64 USD (404 755 pips)
Perte brute:
-398.58 USD (227 799 pips)
Gains consécutifs maximales:
17 (100.11 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
100.11 USD (17)
Ratio de Sharpe:
0.09
Activité de trading:
15.91%
Charge de dépôt maximale:
60.42%
Dernier trade:
8 il y a des heures
Trades par semaine:
5
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
1.00
Longs trades:
75 (46.30%)
Courts trades:
87 (53.70%)
Facteur de profit:
1.23
Rendement attendu:
0.57 USD
Bénéfice moyen:
4.28 USD
Perte moyenne:
-8.48 USD
Pertes consécutives maximales:
6 (-64.31 USD)
Perte consécutive maximale:
-64.31 USD (6)
Croissance mensuelle:
4.90%
Prévision annuelle:
59.50%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
92.82 USD
Maximal:
92.82 USD (9.28%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
9.26% (92.61 USD)
Par fonds propres:
4.92% (48.64 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 49
BTCUSD 28
USDJPY 16
GBPUSD 15
EURAUD 13
EURUSD 11
GBPJPY 9
GBPAUD 5
USDCHF 3
EURJPY 3
NZDUSD 2
NZDJPY 2
AUDUSD 2
XAGUSD 2
CHFJPY 1
EURNZD 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 3
BTCUSD 48
USDJPY -27
GBPUSD 13
EURAUD -4
EURUSD 20
GBPJPY -4
GBPAUD -7
USDCHF 18
EURJPY 4
NZDUSD -5
NZDJPY -4
AUDUSD 5
XAGUSD 41
CHFJPY 0
EURNZD -8
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 4.5K
BTCUSD 172K
USDJPY -1.2K
GBPUSD 542
EURAUD -78
EURUSD 732
GBPJPY -92
GBPAUD -286
USDCHF 501
EURJPY 241
NZDUSD -152
NZDJPY -164
AUDUSD 165
XAGUSD 273
CHFJPY -2
EURNZD -461
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +41.04 USD
Pire transaction: -40 USD
Gains consécutifs maximales: 17
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +100.11 USD
Perte consécutive maximale: -64.31 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real7" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 3
Exness-MT5Real5
0.00 × 3
Tickmill-Live
0.00 × 7
VantageInternational-Live
0.50 × 24
Pepperstone-MT5-Live01
1.33 × 3
AdmiralMarkets-Live
1.33 × 6
Exness-MT5Real7
1.71 × 1628
Exness-MT5Real3
4.08 × 900
ICMarketsSC-MT5-2
4.32 × 57
Exness-MT5Real12
4.38 × 86
XMGlobal-MT5 4
5.29 × 65
Exness-MT5Real
5.54 × 520
Exness-MT5Real15
5.68 × 499
RoboForex-ECN
5.83 × 127
Exness-MT5Real6
6.52 × 77
FxPro-MT5
14.00 × 3
VTMarkets-Live
15.67 × 3
JunoMarkets-Server
17.00 × 2
Exness-MT5Real8
19.29 × 235
ICMarketsEU-MT5-2
22.70 × 90
ICMarketsSC-MT5
27.89 × 112
Aucun avis
2025.09.08 02:42
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.01 12:42
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.03% of days out of 33 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.10 11:00
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.01 16:13
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.30 14:43
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.06.30 14:43
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.30 14:43
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
