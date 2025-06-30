Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FusionMarkets-Live 2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FusionMarkets-Live 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live08 0.00 × 10 ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server 0.90 × 599 ICMarketsSC-Live04 1.23 × 201 FusionMarkets-Live 2 1.48 × 124 TMGM.TradeMax-Live10 1.50 × 4 TradeMaxGlobal-Live10 1.50 × 2 Coinexx-Live 1.50 × 2 ICMarketsSC-Live24 1.69 × 121 AlpariEvrasia-Trade 1.73 × 251 Exness-Real16 2.00 × 2 Exness-Real9 2.47 × 163 EagleFX-Live 2.71 × 7 TradeMaxGlobal-Demo 3.01 × 101 Axi-US09-Live 3.33 × 3 ThreeTraderLimited-Live02 3.43 × 154 Varchev-Real 3.47 × 17 CapitalPointTrading-Live29 4.42 × 38 RoboForex-Pro-5 15.93 × 387 SimpleFX-LiveUK 20.50 × 2