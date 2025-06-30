Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsAU-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FundingTradersGroup-Server 0.00 × 1 OANDA-Live-1 0.00 × 1 TradeMaxGlobal-Live 0.00 × 1 FBS-Real 0.00 × 1 ICMarketsEU-MT5-5 0.40 × 788 ICMarketsSC-MT5-4 0.73 × 223 ICMarketsSC-MT5-2 0.85 × 13 GMI3-Real 1.00 × 1 ForexClub-MT5 Real Server 1.00 × 1 JunoMarkets-Server 1.00 × 12 TitanFX-MT5-01 1.17 × 115 xChief-MT5 1.38 × 8 FusionMarkets-Live 1.48 × 90 Pepperstone-MT5-Live01 1.74 × 187 OxSecurities-Live 1.89 × 168 VantageFX-Live 3.00 × 1 VantageInternational-Live 10 3.00 × 1 XMGlobalMU-MT5 6 3.33 × 6 Exness-MT5Real36 3.56 × 9 Exness-MT5Real32 3.59 × 147 Exness-MT5Real5 3.69 × 52 Exness-MT5Real2 4.70 × 232 DerivSVG-Server 5.00 × 1 BlackBullMarkets-Live 5.00 × 1 LiteFinance-MT5-Live 5.01 × 118 10 plus...