Abhishek Mihir Halder

HAL33Y

Abhishek Mihir Halder
0 avis
16 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
0%
ICMarketsAU-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
61
Bénéfice trades:
50 (81.96%)
Perte trades:
11 (18.03%)
Meilleure transaction:
8.89 AUD
Pire transaction:
-46.16 AUD
Bénéfice brut:
95.84 AUD (34 015 pips)
Perte brute:
-185.54 AUD (70 681 pips)
Gains consécutifs maximales:
15 (35.24 AUD)
Bénéfice consécutif maximal:
35.24 AUD (15)
Ratio de Sharpe:
0.12
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
195.54%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
5
Temps de détention moyen:
4 jours
Facteur de récupération:
-0.67
Longs trades:
29 (47.54%)
Courts trades:
32 (52.46%)
Facteur de profit:
0.52
Rendement attendu:
-1.47 AUD
Bénéfice moyen:
1.92 AUD
Perte moyenne:
-16.87 AUD
Pertes consécutives maximales:
3 (-43.54 AUD)
Perte consécutive maximale:
-46.85 AUD (2)
Croissance mensuelle:
-99.99%
Prévision annuelle:
0.00%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
99.48 AUD
Maximal:
133.25 AUD (99.61%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
-0.00% (0.00 AUD)
Par fonds propres:
98.39% (43.26 AUD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
US500 29
USDJPY 12
EURUSD 8
XAGUSD 7
GBPUSD 3
USDCAD 2
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
US500 -43
USDJPY -13
EURUSD 3
XAGUSD -25
GBPUSD 5
USDCAD 5
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
US500 -35K
USDJPY -567
EURUSD 298
XAGUSD -2.1K
GBPUSD 439
USDCAD 542
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +8.89 AUD
Pire transaction: -46 AUD
Gains consécutifs maximales: 15
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +35.24 AUD
Perte consécutive maximale: -43.54 AUD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsAU-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FundingTradersGroup-Server
0.00 × 1
OANDA-Live-1
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.00 × 1
FBS-Real
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
0.40 × 788
ICMarketsSC-MT5-4
0.73 × 223
ICMarketsSC-MT5-2
0.85 × 13
GMI3-Real
1.00 × 1
ForexClub-MT5 Real Server
1.00 × 1
JunoMarkets-Server
1.00 × 12
TitanFX-MT5-01
1.17 × 115
xChief-MT5
1.38 × 8
FusionMarkets-Live
1.48 × 90
Pepperstone-MT5-Live01
1.74 × 187
OxSecurities-Live
1.89 × 168
VantageFX-Live
3.00 × 1
VantageInternational-Live 10
3.00 × 1
XMGlobalMU-MT5 6
3.33 × 6
Exness-MT5Real36
3.56 × 9
Exness-MT5Real32
3.59 × 147
Exness-MT5Real5
3.69 × 52
Exness-MT5Real2
4.70 × 232
DerivSVG-Server
5.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
5.00 × 1
LiteFinance-MT5-Live
5.01 × 118
10 plus...
Aucun avis
2025.09.16 07:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 14:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.12 19:17
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.25 17:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.89% of days out of 53 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.21 16:27
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.21 15:27
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.17 20:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.15 01:43
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.21 15:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.18 06:12
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.16 18:54
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.07.16 17:54
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.16 16:48
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.16 15:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.15 02:08
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.07.14 19:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.14 18:56
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.08 18:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.04 16:07
Share of trading days is too low
2025.07.04 16:07
Share of days for 80% of trades is too low
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
HAL33Y
30 USD par mois
0%
0
0
USD
22
AUD
16
0%
61
81%
100%
0.51
-1.47
AUD
98%
1:500
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.