Yoke Setiawan Endarto

X3nofollow

Yoke Setiawan Endarto
0 avis
Fiabilité
72 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 5000 USD par mois
croissance depuis 2024 341%
OrbiTradeSC-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
407
Bénéfice trades:
211 (51.84%)
Perte trades:
196 (48.16%)
Meilleure transaction:
839.50 USD
Pire transaction:
-264.00 USD
Bénéfice brut:
21 227.61 USD (558 934 pips)
Perte brute:
-18 121.21 USD (430 004 pips)
Gains consécutifs maximales:
7 (946.80 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 060.05 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.10
Activité de trading:
6.61%
Charge de dépôt maximale:
7.15%
Dernier trade:
4 il y a des heures
Trades par semaine:
10
Temps de détention moyen:
4 heures
Facteur de récupération:
2.05
Longs trades:
310 (76.17%)
Courts trades:
97 (23.83%)
Facteur de profit:
1.17
Rendement attendu:
7.63 USD
Bénéfice moyen:
100.60 USD
Perte moyenne:
-92.46 USD
Pertes consécutives maximales:
10 (-453.48 USD)
Perte consécutive maximale:
-818.50 USD (4)
Croissance mensuelle:
-9.95%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
291.01 USD
Maximal:
1 515.78 USD (27.45%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
33.07% (350.00 USD)
Par fonds propres:
6.63% (293.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD_ORB 306
US100 29
US100SEP.ORB 27
US100DEC.ORB 21
US100JUN.ORB 9
GBPAUD_ORB 9
GBPJPY_ORB 5
AUDCAD_ORB 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD_ORB 1.2K
US100 -545
US100SEP.ORB 2.5K
US100DEC.ORB -104
US100JUN.ORB 90
GBPAUD_ORB 17
GBPJPY_ORB -73
AUDCAD_ORB -5
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD_ORB 20K
US100 -23K
US100SEP.ORB 128K
US100DEC.ORB -2K
US100JUN.ORB 5.9K
GBPAUD_ORB 644
GBPJPY_ORB -841
AUDCAD_ORB -21
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +839.50 USD
Pire transaction: -264 USD
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +946.80 USD
Perte consécutive maximale: -453.48 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "OrbiTradeSC-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

test only - do not follow
Aucun avis
2025.09.01 04:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.28 11:57
2025.08.28 11:57
2025.08.27 12:27
No swaps are charged on the signal account
2025.08.19 12:17
2025.08.19 12:17
2025.08.19 07:33
No swaps are charged on the signal account
2025.08.18 04:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.30 07:34
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 1.45% of days out of 413 days of the signal's entire lifetime.
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.