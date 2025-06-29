SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / HP28 150SD 005 7Dcut 170
Wai Hong Lee

HP28 150SD 005 7Dcut 170

Wai Hong Lee
0 avis
Fiabilité
13 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 37%
VantageInternational-Live 11
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
356
Bénéfice trades:
275 (77.24%)
Perte trades:
81 (22.75%)
Meilleure transaction:
132.57 USD
Pire transaction:
-139.66 USD
Bénéfice brut:
3 507.76 USD (49 814 pips)
Perte brute:
-1 609.98 USD (27 509 pips)
Gains consécutifs maximales:
21 (196.35 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
196.35 USD (21)
Ratio de Sharpe:
0.22
Activité de trading:
98.49%
Charge de dépôt maximale:
21.07%
Dernier trade:
16 il y a des heures
Trades par semaine:
28
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
6.53
Longs trades:
135 (37.92%)
Courts trades:
221 (62.08%)
Facteur de profit:
2.18
Rendement attendu:
5.33 USD
Bénéfice moyen:
12.76 USD
Perte moyenne:
-19.88 USD
Pertes consécutives maximales:
6 (-255.83 USD)
Perte consécutive maximale:
-255.83 USD (6)
Croissance mensuelle:
6.25%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
290.51 USD (4.23%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
4.54% (277.77 USD)
Par fonds propres:
44.60% (2 847.49 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDJPY+ 22
AUDSGD+ 20
AUDCAD+ 20
EURCHF+ 18
AUDCHF+ 16
CADJPY+ 16
EURGBP+ 15
USDJPY+ 14
EURAUD+ 14
GBPAUD+ 14
NZDSGD+ 14
GBPNZD+ 13
GBPUSD+ 12
NZDJPY+ 12
NZDCHF+ 11
EURNZD+ 11
EURUSD+ 11
USDCAD+ 10
GBPCAD+ 10
AUDNZD+ 9
NZDUSD+ 8
CADCHF+ 8
AUDUSD+ 8
GBPJPY+ 8
USDSGD+ 8
EURCAD+ 7
NZDCAD+ 6
CHFJPY+ 5
EURJPY+ 5
USDCHF+ 5
EURSGD+ 3
GBPCHF+ 3
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDJPY+ 144
AUDSGD+ 308
AUDCAD+ 398
EURCHF+ -16
AUDCHF+ 146
CADJPY+ 82
EURGBP+ -58
USDJPY+ -177
EURAUD+ 63
GBPAUD+ 112
NZDSGD+ 114
GBPNZD+ 59
GBPUSD+ 44
NZDJPY+ 63
NZDCHF+ 112
EURNZD+ 52
EURUSD+ 105
USDCAD+ 31
GBPCAD+ -118
AUDNZD+ 37
NZDUSD+ 73
CADCHF+ 56
AUDUSD+ 34
GBPJPY+ 41
USDSGD+ 37
EURCAD+ 36
NZDCAD+ 36
CHFJPY+ 24
EURJPY+ -19
USDCHF+ 38
EURSGD+ 17
GBPCHF+ 24
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDJPY+ 2.3K
AUDSGD+ 2.1K
AUDCAD+ 2.1K
EURCHF+ -189
AUDCHF+ 1.8K
CADJPY+ 1.4K
EURGBP+ -931
USDJPY+ -2.4K
EURAUD+ 1.9K
GBPAUD+ -122
NZDSGD+ 1.6K
GBPNZD+ 1.1K
GBPUSD+ 376
NZDJPY+ 959
NZDCHF+ 825
EURNZD+ 1.4K
EURUSD+ 1.2K
USDCAD+ 545
GBPCAD+ -2.8K
AUDNZD+ 1.4K
NZDUSD+ 1K
CADCHF+ 916
AUDUSD+ 388
GBPJPY+ 912
USDSGD+ 1K
EURCAD+ 1K
NZDCAD+ 903
CHFJPY+ 750
EURJPY+ -478
USDCHF+ 603
EURSGD+ 448
GBPCHF+ 400
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +132.57 USD
Pire transaction: -140 USD
Gains consécutifs maximales: 21
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +196.35 USD
Perte consécutive maximale: -255.83 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VantageInternational-Live 11" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.09.26 06:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 02:31
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 22:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 21:03
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 16:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 04:57
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 03:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 02:57
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 05:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 03:57
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.21 22:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.21 21:27
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 02:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 01:35
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 00:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 21:22
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 20:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 18:09
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 08:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 20:17
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
HP28 150SD 005 7Dcut 170
30 USD par mois
37%
0
0
USD
6.4K
USD
13
100%
356
77%
98%
2.17
5.33
USD
45%
1:500
