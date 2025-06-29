SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / GOLD 52 V1
Yusfiar Firdausi

GOLD 52 V1

Yusfiar Firdausi
0 avis
14 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 50 USD par mois
croissance depuis 2025 -53%
HFMarketsSV-Live Server 5
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 216
Bénéfice trades:
918 (75.49%)
Perte trades:
298 (24.51%)
Meilleure transaction:
435.01 USD
Pire transaction:
-203.04 USD
Bénéfice brut:
6 651.22 USD (220 871 pips)
Perte brute:
-6 997.90 USD (344 572 pips)
Gains consécutifs maximales:
36 (45.55 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
435.01 USD (1)
Ratio de Sharpe:
0.02
Activité de trading:
71.22%
Charge de dépôt maximale:
19.14%
Dernier trade:
1 une heure avant
Trades par semaine:
22
Temps de détention moyen:
12 heures
Facteur de récupération:
-0.17
Longs trades:
443 (36.43%)
Courts trades:
773 (63.57%)
Facteur de profit:
0.95
Rendement attendu:
-0.29 USD
Bénéfice moyen:
7.25 USD
Perte moyenne:
-23.48 USD
Pertes consécutives maximales:
9 (-426.89 USD)
Perte consécutive maximale:
-979.88 USD (5)
Croissance mensuelle:
6.75%
Prévision annuelle:
81.91%
Algo trading:
85%
Prélèvement par solde:
Absolu:
956.46 USD
Maximal:
2 028.46 USD (97.90%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
58.95% (1 006.52 USD)
Par fonds propres:
57.13% (3 408.32 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSDr 1216
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSDr -347
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSDr -124K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +435.01 USD
Pire transaction: -203 USD
Gains consécutifs maximales: 1
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +45.55 USD
Perte consécutive maximale: -426.89 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "HFMarketsSV-Live Server 5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

SCALPING
Aucun avis
2025.09.05 11:53
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.29 09:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.29 07:54
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.28 13:17
No swaps are charged
2025.08.28 13:17
No swaps are charged
2025.08.22 21:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.22 17:58
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.08.22 15:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.22 14:50
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.08.11 11:36
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.11 10:36
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.11 09:36
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.11 08:28
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.11 07:28
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.01 12:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 19:41
No swaps are charged on the signal account
2025.07.30 13:26
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.07.29 15:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.29 14:13
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.07.29 12:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
GOLD 52 V1
50 USD par mois
-53%
0
0
USD
6.1K
USD
14
85%
1 216
75%
71%
0.95
-0.29
USD
59%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.