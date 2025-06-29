SignauxSections
Jevgenijs Tarasovs

MTradex

Jevgenijs Tarasovs
0 avis
49 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 33 USD par mois
croissance depuis 2024 -69%
OANDATMS-MT5
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
472
Bénéfice trades:
388 (82.20%)
Perte trades:
84 (17.80%)
Meilleure transaction:
21.40 EUR
Pire transaction:
-338.60 EUR
Bénéfice brut:
324.05 EUR (1 270 947 pips)
Perte brute:
-468.08 EUR (783 517 pips)
Gains consécutifs maximales:
38 (20.93 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
48.75 EUR (11)
Ratio de Sharpe:
-0.04
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
199.28%
Dernier trade:
9 il y a des minutes
Trades par semaine:
25
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
-0.43
Longs trades:
255 (54.03%)
Courts trades:
217 (45.97%)
Facteur de profit:
0.69
Rendement attendu:
-0.31 EUR
Bénéfice moyen:
0.84 EUR
Perte moyenne:
-5.57 EUR
Pertes consécutives maximales:
8 (-28.16 EUR)
Perte consécutive maximale:
-338.60 EUR (1)
Croissance mensuelle:
-68.95%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
75%
Prélèvement par solde:
Absolu:
164.96 EUR
Maximal:
338.60 EUR (151.40%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
75.47% (338.60 EUR)
Par fonds propres:
77.55% (347.92 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURJPY.pro 324
EURUSD.pro 37
LTCUSD 35
CADJPY.pro 22
BTCUSD 15
GOLD.pro 13
ETHUSD 12
BCHUSD 3
ADAUSD 3
NZDUSD.pro 2
EURGBP.pro 2
GLMRUSD 1
UNIUSD 1
GBPUSD.pro 1
BNBUSD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURJPY.pro 173
EURUSD.pro -19
LTCUSD 9
CADJPY.pro 12
BTCUSD 1
GOLD.pro -308
ETHUSD 13
BCHUSD 0
ADAUSD -14
NZDUSD.pro -22
EURGBP.pro 0
GLMRUSD -1
UNIUSD -5
GBPUSD.pro -2
BNBUSD -1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURJPY.pro 23K
EURUSD.pro -1.8K
LTCUSD -68K
CADJPY.pro 1.2K
BTCUSD 482K
GOLD.pro -32K
ETHUSD 88K
BCHUSD 694
ADAUSD -2.1K
NZDUSD.pro -2K
EURGBP.pro -2
GLMRUSD -72
UNIUSD -1K
GBPUSD.pro -171
BNBUSD -410
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +21.40 EUR
Pire transaction: -339 EUR
Gains consécutifs maximales: 11
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +20.93 EUR
Perte consécutive maximale: -28.16 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "OANDATMS-MT5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Fx trade 








Aucun avis
2025.10.03 07:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.30 16:28
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.30 15:28
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.25 10:00
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.25 09:00
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.25 08:00
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.25 06:45
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.23 10:30
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.23 09:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 09:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.08 00:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.07 23:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.02 16:43
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.08.26 01:43
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.33% of days out of 300 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.28 12:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.25 07:07
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.25 04:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.25 03:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.25 02:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.25 01:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
MTradex
33 USD par mois
-69%
0
0
USD
131
EUR
49
75%
472
82%
100%
0.69
-0.31
EUR
78%
1:100
