Christian Remillard

Gambleur

Christian Remillard
0 avis
16 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -42%
Ava-Real 1-MT5
1:400
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 046
Bénéfice trades:
680 (65.00%)
Perte trades:
366 (34.99%)
Meilleure transaction:
13.74 CAD
Pire transaction:
-48.85 CAD
Bénéfice brut:
679.51 CAD (50 547 pips)
Perte brute:
-869.93 CAD (59 773 pips)
Gains consécutifs maximales:
70 (50.10 CAD)
Bénéfice consécutif maximal:
50.10 CAD (70)
Ratio de Sharpe:
-0.04
Activité de trading:
72.37%
Charge de dépôt maximale:
112.61%
Dernier trade:
1 une heure avant
Trades par semaine:
77
Temps de détention moyen:
8 heures
Facteur de récupération:
-0.90
Longs trades:
523 (50.00%)
Courts trades:
523 (50.00%)
Facteur de profit:
0.78
Rendement attendu:
-0.18 CAD
Bénéfice moyen:
1.00 CAD
Perte moyenne:
-2.38 CAD
Pertes consécutives maximales:
9 (-9.47 CAD)
Perte consécutive maximale:
-58.47 CAD (6)
Croissance mensuelle:
-12.05%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
78%
Prélèvement par solde:
Absolu:
207.47 CAD
Maximal:
211.77 CAD (69.59%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
45.05% (211.77 CAD)
Par fonds propres:
18.04% (92.27 CAD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 236
AUDUSD 183
USDJPY 180
USDCAD 129
GOLD 65
GBPUSD 58
AUDCAD 54
GBPJPY 30
USDCHF 29
NZDUSD 29
EURAUD 19
EURCHF 19
CrudeOIL 8
AUDNZD 4
EURGBP 3
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 15
AUDUSD -41
USDJPY -11
USDCAD -6
GOLD -34
GBPUSD -68
AUDCAD 18
GBPJPY -10
USDCHF -12
NZDUSD 11
EURAUD 8
EURCHF -22
CrudeOIL 8
AUDNZD 1
EURGBP -6
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 2.4K
AUDUSD -4K
USDJPY -1.2K
USDCAD -184
GOLD -3.2K
GBPUSD -4.5K
AUDCAD 2K
GBPJPY -1.3K
USDCHF -772
NZDUSD 1.1K
EURAUD 1.2K
EURCHF -741
CrudeOIL 69
AUDNZD 108
EURGBP -384
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +13.74 CAD
Pire transaction: -49 CAD
Gains consécutifs maximales: 70
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +50.10 CAD
Perte consécutive maximale: -9.47 CAD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Ava-Real 1-MT5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 1
AlpariEvrasia-Real01
0.00 × 90
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.11 × 141
Ava-Real 1-MT5
0.43 × 3433
RoboForex-Pro
0.50 × 2
XMGlobal-MT5 2
8.50 × 2
Aucun avis
2025.09.02 14:43
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.29 09:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.20 13:09
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.28 16:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.