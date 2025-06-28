- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
1 046
Bénéfice trades:
680 (65.00%)
Perte trades:
366 (34.99%)
Meilleure transaction:
13.74 CAD
Pire transaction:
-48.85 CAD
Bénéfice brut:
679.51 CAD (50 547 pips)
Perte brute:
-869.93 CAD (59 773 pips)
Gains consécutifs maximales:
70 (50.10 CAD)
Bénéfice consécutif maximal:
50.10 CAD (70)
Ratio de Sharpe:
-0.04
Activité de trading:
72.37%
Charge de dépôt maximale:
112.61%
Dernier trade:
1 une heure avant
Trades par semaine:
77
Temps de détention moyen:
8 heures
Facteur de récupération:
-0.90
Longs trades:
523 (50.00%)
Courts trades:
523 (50.00%)
Facteur de profit:
0.78
Rendement attendu:
-0.18 CAD
Bénéfice moyen:
1.00 CAD
Perte moyenne:
-2.38 CAD
Pertes consécutives maximales:
9 (-9.47 CAD)
Perte consécutive maximale:
-58.47 CAD (6)
Croissance mensuelle:
-12.05%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
78%
Prélèvement par solde:
Absolu:
207.47 CAD
Maximal:
211.77 CAD (69.59%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
45.05% (211.77 CAD)
Par fonds propres:
18.04% (92.27 CAD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|EURUSD
|236
|AUDUSD
|183
|USDJPY
|180
|USDCAD
|129
|GOLD
|65
|GBPUSD
|58
|AUDCAD
|54
|GBPJPY
|30
|USDCHF
|29
|NZDUSD
|29
|EURAUD
|19
|EURCHF
|19
|CrudeOIL
|8
|AUDNZD
|4
|EURGBP
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|EURUSD
|15
|AUDUSD
|-41
|USDJPY
|-11
|USDCAD
|-6
|GOLD
|-34
|GBPUSD
|-68
|AUDCAD
|18
|GBPJPY
|-10
|USDCHF
|-12
|NZDUSD
|11
|EURAUD
|8
|EURCHF
|-22
|CrudeOIL
|8
|AUDNZD
|1
|EURGBP
|-6
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|EURUSD
|2.4K
|AUDUSD
|-4K
|USDJPY
|-1.2K
|USDCAD
|-184
|GOLD
|-3.2K
|GBPUSD
|-4.5K
|AUDCAD
|2K
|GBPJPY
|-1.3K
|USDCHF
|-772
|NZDUSD
|1.1K
|EURAUD
|1.2K
|EURCHF
|-741
|CrudeOIL
|69
|AUDNZD
|108
|EURGBP
|-384
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +13.74 CAD
Pire transaction: -49 CAD
Gains consécutifs maximales: 70
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +50.10 CAD
Perte consécutive maximale: -9.47 CAD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Ava-Real 1-MT5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 1
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.00 × 90
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.11 × 141
|
Ava-Real 1-MT5
|0.43 × 3433
|
RoboForex-Pro
|0.50 × 2
|
XMGlobal-MT5 2
|8.50 × 2
Aucun avis
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
30 USD par mois
-42%
0
0
USD
USD
407
CAD
CAD
16
78%
1 046
65%
72%
0.78
-0.18
CAD
CAD
45%
1:400