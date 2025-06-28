SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / AFX 2 XAUUSD
Angela Megaria Silviana

AFX 2 XAUUSD

Angela Megaria Silviana
0 avis
Fiabilité
11 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 91%
Headway-Real
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
718
Bénéfice trades:
399 (55.57%)
Perte trades:
319 (44.43%)
Meilleure transaction:
1 195.52 USD
Pire transaction:
-269.44 USD
Bénéfice brut:
5 903.98 USD (126 279 pips)
Perte brute:
-3 540.47 USD (126 579 pips)
Gains consécutifs maximales:
9 (66.22 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 207.04 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.06
Activité de trading:
77.25%
Charge de dépôt maximale:
110.51%
Dernier trade:
16 il y a quelques jours
Trades par semaine:
0
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
2.50
Longs trades:
422 (58.77%)
Courts trades:
296 (41.23%)
Facteur de profit:
1.67
Rendement attendu:
3.29 USD
Bénéfice moyen:
14.80 USD
Perte moyenne:
-11.10 USD
Pertes consécutives maximales:
9 (-7.75 USD)
Perte consécutive maximale:
-944.64 USD (5)
Croissance mensuelle:
46.16%
Prévision annuelle:
560.12%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
946.86 USD (21.51%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
21.51% (946.86 USD)
Par fonds propres:
63.23% (2 781.42 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 200
AUDCAD 185
AUDCHF 132
NZDCAD 110
CADCHF 91
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 1.6K
AUDCAD 242
AUDCHF 174
NZDCAD 170
CADCHF 160
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD -4.6K
AUDCAD 2.6K
AUDCHF 492
NZDCAD -765
CADCHF 1.9K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 195.52 USD
Pire transaction: -269 USD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +66.22 USD
Perte consécutive maximale: -7.75 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Headway-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

TradeMaxGlobal-Live12
0.00 × 3
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
0.75 × 4
FBS-Real-2
4.01 × 263
SwitchMarkets-Real
6.67 × 18
Tickmill-Live09
7.35 × 267
RoboForex-ProCent-5
12.85 × 172
KeyToMarkets-Live
15.00 × 3
VantageInternational-Live 4
18.00 × 1
Alpari-ECN1
19.33 × 46
Aucun avis
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
AFX 2 XAUUSD
30 USD par mois
91%
0
0
USD
1
USD
11
100%
718
55%
77%
1.66
3.29
USD
63%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.