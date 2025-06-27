SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / LJP456
Jiang Ping Luo

LJP456

Jiang Ping Luo
0 avis
Fiabilité
84 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 100 USD par mois
croissance depuis 2024 567%
UniversalCitizen-Live
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
653
Bénéfice trades:
509 (77.94%)
Perte trades:
144 (22.05%)
Meilleure transaction:
1 921.00 USD
Pire transaction:
-669.75 USD
Bénéfice brut:
71 487.44 USD (707 447 pips)
Perte brute:
-19 646.88 USD (279 650 pips)
Gains consécutifs maximales:
34 (3 042.35 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
3 892.00 USD (11)
Ratio de Sharpe:
0.28
Activité de trading:
98.94%
Charge de dépôt maximale:
6.14%
Dernier trade:
5 il y a des heures
Trades par semaine:
19
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
38.21
Longs trades:
332 (50.84%)
Courts trades:
321 (49.16%)
Facteur de profit:
3.64
Rendement attendu:
79.39 USD
Bénéfice moyen:
140.45 USD
Perte moyenne:
-136.44 USD
Pertes consécutives maximales:
6 (-153.41 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 259.31 USD (2)
Croissance mensuelle:
11.18%
Prévision annuelle:
138.80%
Algo trading:
1%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
1 356.60 USD (7.34%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
7.34% (1 356.60 USD)
Par fonds propres:
17.86% (7 881.90 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCAD 642
EURUSD 8
USDCAD 2
XAUUSD 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCAD 51K
EURUSD 120
USDCAD 286
XAUUSD -3
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCAD 411K
EURUSD 16K
USDCAD 559
XAUUSD -88
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 921.00 USD
Pire transaction: -670 USD
Gains consécutifs maximales: 11
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +3 042.35 USD
Perte consécutive maximale: -153.41 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "UniversalCitizen-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-MT5-2
12.50 × 2
Weltrade-Real
24.35 × 55
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
手工单  主做澳加   VX:394384420
Aucun avis
2025.09.25 02:31
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.22 10:13
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.22 02:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 01:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.17 13:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.12 12:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.04 04:28
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.02 14:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
LJP456
100 USD par mois
567%
0
0
USD
47K
USD
84
1%
653
77%
99%
3.63
79.39
USD
18%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.