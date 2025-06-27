SignauxSections
Jiang Ping Luo

LJP123

Jiang Ping Luo
0 avis
Fiabilité
14 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 100 USD par mois
croissance depuis 2025 14%
UniversalCitizen-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 044
Bénéfice trades:
627 (60.05%)
Perte trades:
417 (39.94%)
Meilleure transaction:
227.01 USD
Pire transaction:
-282.90 USD
Bénéfice brut:
6 729.03 USD (193 983 pips)
Perte brute:
-6 045.66 USD (178 850 pips)
Gains consécutifs maximales:
20 (186.03 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
439.23 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.03
Activité de trading:
84.27%
Charge de dépôt maximale:
55.88%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
12
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
0.34
Longs trades:
521 (49.90%)
Courts trades:
523 (50.10%)
Facteur de profit:
1.11
Rendement attendu:
0.65 USD
Bénéfice moyen:
10.73 USD
Perte moyenne:
-14.50 USD
Pertes consécutives maximales:
41 (-893.40 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 431.09 USD (6)
Croissance mensuelle:
-16.81%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
2 033.68 USD (27.94%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
27.94% (2 033.68 USD)
Par fonds propres:
14.52% (962.39 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPAUD 76
GBPNZD 74
EURJPY 70
EURNZD 62
EURAUD 61
GBPCAD 59
EURCAD 53
EURUSD 52
GBPUSD 51
GBPCHF 44
USDCAD 41
USDCHF 41
NZDUSD 40
NZDCAD 38
AUDUSD 33
EURGBP 31
AUDCAD 29
GBPJPY 25
CHFJPY 22
AUDCHF 21
EURCHF 20
CADJPY 17
CADCHF 17
XAUUSD 16
AUDJPY 14
AUDNZD 14
NZDCHF 14
NZDJPY 9
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPAUD -210
GBPNZD 218
EURJPY 114
EURNZD 193
EURAUD -23
GBPCAD 176
EURCAD 20
EURUSD -86
GBPUSD 11
GBPCHF 128
USDCAD 88
USDCHF 80
NZDUSD 124
NZDCAD -32
AUDUSD 105
EURGBP 99
AUDCAD -167
GBPJPY 110
CHFJPY -97
AUDCHF 107
EURCHF 88
CADJPY 74
CADCHF 46
XAUUSD -598
AUDJPY 5
AUDNZD 6
NZDCHF 57
NZDJPY 46
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPAUD -8.9K
GBPNZD 5.9K
EURJPY 3.3K
EURNZD 3.1K
EURAUD -5.7K
GBPCAD 786
EURCAD 3.1K
EURUSD -803
GBPUSD -7K
GBPCHF -86
USDCAD 1K
USDCHF 694
NZDUSD 3.2K
NZDCAD -995
AUDUSD 2.2K
EURGBP 1.9K
AUDCAD -3K
GBPJPY 5.1K
CHFJPY -1.4K
AUDCHF 3.1K
EURCHF 2.5K
CADJPY 3K
CADCHF 1.5K
XAUUSD -1.6K
AUDJPY -136
AUDNZD -612
NZDCHF 1.9K
NZDJPY 2.9K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +227.01 USD
Pire transaction: -283 USD
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +186.03 USD
Perte consécutive maximale: -893.40 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "UniversalCitizen-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-MT5-2
12.50 × 2
Weltrade-Real
24.35 × 55
货币趋势 VX:394384420
Aucun avis
2025.09.22 13:25
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.11% of days out of 90 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.05 10:53
No swaps are charged
2025.09.05 10:53
No swaps are charged
2025.09.03 08:23
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.26 18:35
No swaps are charged on the signal account
2025.07.15 08:59
No swaps are charged
2025.07.15 08:59
No swaps are charged
2025.07.09 15:13
No swaps are charged on the signal account
2025.06.27 13:45
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
LJP123
100 USD par mois
14%
0
0
USD
5.7K
USD
14
0%
1 044
60%
84%
1.11
0.65
USD
28%
1:500
