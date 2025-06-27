SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / LJP119
Jiang Ping Luo

LJP119

Jiang Ping Luo
0 avis
Fiabilité
39 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 244%
UniversalCitizen-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
2 156
Bénéfice trades:
1 443 (66.92%)
Perte trades:
713 (33.07%)
Meilleure transaction:
161.26 USD
Pire transaction:
-235.54 USD
Bénéfice brut:
12 401.12 USD (18 619 088 pips)
Perte brute:
-8 732.85 USD (4 541 304 pips)
Gains consécutifs maximales:
32 (149.09 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
447.38 USD (16)
Ratio de Sharpe:
0.14
Activité de trading:
90.90%
Charge de dépôt maximale:
95.21%
Dernier trade:
6 il y a des minutes
Trades par semaine:
112
Temps de détention moyen:
14 heures
Facteur de récupération:
2.56
Longs trades:
1 053 (48.84%)
Courts trades:
1 103 (51.16%)
Facteur de profit:
1.42
Rendement attendu:
1.70 USD
Bénéfice moyen:
8.59 USD
Perte moyenne:
-12.25 USD
Pertes consécutives maximales:
11 (-654.14 USD)
Perte consécutive maximale:
-654.14 USD (11)
Croissance mensuelle:
-11.45%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
1 431.27 USD (21.33%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
30.39% (1 431.27 USD)
Par fonds propres:
39.79% (1 457.82 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 1216
GBPNZD 67
EURJPY 58
GBPAUD 57
EURUSD 56
GBPUSD 54
EURNZD 53
EURAUD 49
GBPCAD 48
EURCAD 44
USDCAD 40
NZDCAD 39
USDCHF 37
AUDUSD 36
AUDCAD 36
NZDUSD 35
GBPCHF 31
CADJPY 31
EURGBP 28
AUDCHF 28
EURCHF 21
NZDCHF 19
AUDNZD 19
CADCHF 17
NZDJPY 12
AUDJPY 11
CHFJPY 9
GBPJPY 5
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 2.5K
GBPNZD 72
EURJPY 101
GBPAUD -227
EURUSD 59
GBPUSD 53
EURNZD 90
EURAUD 77
GBPCAD 34
EURCAD 118
USDCAD 77
NZDCAD 228
USDCHF 68
AUDUSD 126
AUDCAD -142
NZDUSD 70
GBPCHF -23
CADJPY 71
EURGBP 8
AUDCHF 93
EURCHF 46
NZDCHF 57
AUDNZD 2
CADCHF 46
NZDJPY 12
AUDJPY 23
CHFJPY 22
GBPJPY 6
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 14M
GBPNZD 553
EURJPY -1.5K
GBPAUD -29
EURUSD 1.4K
GBPUSD -1.6K
EURNZD 7.8K
EURAUD 2.9K
GBPCAD 409
EURCAD 3.9K
USDCAD 1.3K
NZDCAD 3.4K
USDCHF 584
AUDUSD 1.9K
AUDCAD -3K
NZDUSD 240
GBPCHF -1.6K
CADJPY 3.4K
EURGBP 1.3K
AUDCHF 2.3K
EURCHF 1.2K
NZDCHF -38
AUDNZD 1.5K
CADCHF 1.4K
NZDJPY 438
AUDJPY 969
CHFJPY 1.9K
GBPJPY 449
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +161.26 USD
Pire transaction: -236 USD
Gains consécutifs maximales: 16
Pertes consécutives maximales: 11
Bénéfice consécutif maximal: +149.09 USD
Perte consécutive maximale: -654.14 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "UniversalCitizen-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-MT5-2
12.50 × 2
Weltrade-Real
24.35 × 55
黄金小趋势   VX:394384420
Aucun avis
2025.09.26 04:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 17:48
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.08.29 11:04
