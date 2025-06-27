SignauxSections
Alessio Cannas

CNS EURUSD

Alessio Cannas
0 avis
Fiabilité
20 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 50 USD par mois
croissance depuis 2025 59%
InnoNetSolutions-Server01
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
707
Bénéfice trades:
585 (82.74%)
Perte trades:
122 (17.26%)
Meilleure transaction:
15.32 EUR
Pire transaction:
-14.78 EUR
Bénéfice brut:
597.75 EUR (72 488 pips)
Perte brute:
-446.65 EUR (63 125 pips)
Gains consécutifs maximales:
44 (19.07 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
29.99 EUR (20)
Ratio de Sharpe:
0.08
Activité de trading:
89.94%
Charge de dépôt maximale:
29.41%
Dernier trade:
32 il y a des minutes
Trades par semaine:
41
Temps de détention moyen:
19 heures
Facteur de récupération:
1.09
Longs trades:
277 (39.18%)
Courts trades:
430 (60.82%)
Facteur de profit:
1.34
Rendement attendu:
0.21 EUR
Bénéfice moyen:
1.02 EUR
Perte moyenne:
-3.66 EUR
Pertes consécutives maximales:
17 (-138.57 EUR)
Perte consécutive maximale:
-138.57 EUR (17)
Croissance mensuelle:
29.61%
Prévision annuelle:
359.27%
Algo trading:
35%
Prélèvement par solde:
Absolu:
40.36 EUR
Maximal:
138.57 EUR (46.47%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
41.37% (137.05 EUR)
Par fonds propres:
58.53% (307.91 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD.fx 198
EURAUD.fx 164
XAUUSD.fx 106
USDJPY.fx 36
EURJPY.fx 36
GBPUSD.fx 23
GBPCHF.fx 23
EURGBP.fx 19
GBPJPY.fx 18
EURCAD.fx 12
EURCHF.fx 12
GBPCAD.fx 9
AUDJPY.fx 7
USDCAD.fx 6
GBPAUD.fx 6
NZDJPY.fx 6
CHFJPY.fx 5
NZDCAD.fx 4
NZDUSD.fx 4
EURNZD.fx 3
AUDUSD.fx 2
AUDCHF.fx 2
AUDNZD.fx 2
GBPNZD.fx 2
CADJPY.fx 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD.fx 218
EURAUD.fx -11
XAUUSD.fx 64
USDJPY.fx -6
EURJPY.fx -85
GBPUSD.fx -22
GBPCHF.fx 18
EURGBP.fx -23
GBPJPY.fx 12
EURCAD.fx -3
EURCHF.fx 5
GBPCAD.fx 7
AUDJPY.fx 4
USDCAD.fx 0
GBPAUD.fx 3
NZDJPY.fx 3
CHFJPY.fx 3
NZDCAD.fx 0
NZDUSD.fx 0
EURNZD.fx 1
AUDUSD.fx 1
AUDCHF.fx 0
AUDNZD.fx 0
GBPNZD.fx -11
CADJPY.fx -5
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD.fx 18K
EURAUD.fx -1.8K
XAUUSD.fx 6.4K
USDJPY.fx -865
EURJPY.fx -12K
GBPUSD.fx -2.3K
GBPCHF.fx 1.9K
EURGBP.fx -1.5K
GBPJPY.fx 1.5K
EURCAD.fx -421
EURCHF.fx 594
GBPCAD.fx 963
AUDJPY.fx 510
USDCAD.fx 56
GBPAUD.fx 409
NZDJPY.fx 389
CHFJPY.fx 413
NZDCAD.fx 34
NZDUSD.fx 10
EURNZD.fx 126
AUDUSD.fx 58
AUDCHF.fx 12
AUDNZD.fx 68
GBPNZD.fx -1.9K
CADJPY.fx -748
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +15.32 EUR
Pire transaction: -15 EUR
Gains consécutifs maximales: 20
Pertes consécutives maximales: 17
Bénéfice consécutif maximal: +19.07 EUR
Perte consécutive maximale: -138.57 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "InnoNetSolutions-Server01" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.10.01 00:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 06:48
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 01:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 00:57
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 22:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 21:44
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 13:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 07:12
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 04:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 17:26
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.16 02:48
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 22:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 21:22
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 13:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 12:45
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.21 12:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.19 09:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.01 12:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 08:50
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 06:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
CNS EURUSD
50 USD par mois
59%
0
0
USD
2.5K
EUR
20
35%
707
82%
90%
1.33
0.21
EUR
59%
1:500
Copier

