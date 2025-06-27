SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Mr Munggaran 2
Mj Ggaran

Mr Munggaran 2

Mj Ggaran
0 avis
14 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 1000 USD par mois
croissance depuis 2025 -69%
Exness-MT5Real6
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
403
Bénéfice trades:
145 (35.98%)
Perte trades:
258 (64.02%)
Meilleure transaction:
52.31 USD
Pire transaction:
-49.99 USD
Bénéfice brut:
3 463.60 USD (3 285 461 pips)
Perte brute:
-3 470.06 USD (3 257 607 pips)
Gains consécutifs maximales:
16 (529.34 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
529.34 USD (16)
Ratio de Sharpe:
0.01
Activité de trading:
98.21%
Charge de dépôt maximale:
61.83%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
22
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
-0.01
Longs trades:
250 (62.03%)
Courts trades:
153 (37.97%)
Facteur de profit:
1.00
Rendement attendu:
-0.02 USD
Bénéfice moyen:
23.89 USD
Perte moyenne:
-13.45 USD
Pertes consécutives maximales:
24 (-262.31 USD)
Perte consécutive maximale:
-324.24 USD (16)
Croissance mensuelle:
66.67%
Prévision annuelle:
810.18%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
877.21 USD
Maximal:
1 077.80 USD (212.60%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
88.97% (1 077.80 USD)
Par fonds propres:
26.76% (117.84 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 318
USDJPY 26
GBPUSD 16
GBPJPY 14
AUDJPY 7
CHFJPY 5
EURJPY 5
USDCHF 4
CADJPY 4
EURUSD 3
NZDJPY 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 2
USDJPY 6
GBPUSD -27
GBPJPY -17
AUDJPY 5
CHFJPY 6
EURJPY 1
USDCHF -4
CADJPY 27
EURUSD -9
NZDJPY 4
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 27K
USDJPY 1.2K
GBPUSD -1.7K
GBPJPY -1.1K
AUDJPY 62
CHFJPY 755
EURJPY 354
USDCHF -350
CADJPY 2K
EURUSD -912
NZDJPY 281
2M 4M 6M
2M 4M 6M
2M 4M 6M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +52.31 USD
Pire transaction: -50 USD
Gains consécutifs maximales: 16
Pertes consécutives maximales: 16
Bénéfice consécutif maximal: +529.34 USD
Perte consécutive maximale: -262.31 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real6" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-MT5Real10
0.00 × 4
itexsys-Platform
0.00 × 2
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 4
Exness-MT5Real17
0.00 × 3
Tickmill-Live
0.00 × 4
HFMarketsGlobal-Live1
0.23 × 98
Exness-MT5Real6
0.61 × 270
Exness-MT5Real7
0.82 × 274
Exness-MT5Real18
2.00 × 1
Exness-MT5Real15
2.75 × 463
Exness-MT5Real8
2.81 × 48
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 4
RoboForex-Pro
5.39 × 492
Exness-MT5Real3
6.66 × 204
TitanFX-MT5-01
7.43 × 14
ICMarketsSC-MT5-2
7.71 × 34
XMGlobal-MT5
8.04 × 116
ZeroMarkets-Live
13.59 × 29
Aucun avis
2025.09.17 04:03
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.04 13:56
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.25 10:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.22 14:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.29 06:59
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.04 04:19
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.03 13:45
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.07.03 13:45
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.03 12:45
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 8 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.03 07:31
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.07.03 07:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.03 00:18
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.07.03 00:18
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.02 15:00
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.07.02 15:00
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.02 12:53
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.02 07:48
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.07.02 07:48
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.01 07:29
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.07.01 07:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.