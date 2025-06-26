SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / PROJEKT 8 ATOM 10 006
Ladislav Bastrnak

PROJEKT 8 ATOM 10 006

Ladislav Bastrnak
0 avis
Fiabilité
14 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 999 USD par mois
croissance depuis 2025 33%
MonetaMarkets-Live 6
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
5 313
Bénéfice trades:
3 643 (68.56%)
Perte trades:
1 670 (31.43%)
Meilleure transaction:
835.12 USD
Pire transaction:
-447.19 USD
Bénéfice brut:
35 446.69 USD (59 685 548 pips)
Perte brute:
-25 596.64 USD (68 125 794 pips)
Gains consécutifs maximales:
25 (192.37 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 060.24 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.04
Activité de trading:
92.65%
Charge de dépôt maximale:
4.71%
Dernier trade:
16 il y a des minutes
Trades par semaine:
271
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
9.01
Longs trades:
2 581 (48.58%)
Courts trades:
2 732 (51.42%)
Facteur de profit:
1.38
Rendement attendu:
1.85 USD
Bénéfice moyen:
9.73 USD
Perte moyenne:
-15.33 USD
Pertes consécutives maximales:
8 (-464.88 USD)
Perte consécutive maximale:
-992.31 USD (5)
Croissance mensuelle:
8.62%
Prévision annuelle:
104.55%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
630.56 USD
Maximal:
1 093.57 USD (9.54%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
4.87% (1 093.57 USD)
Par fonds propres:
16.20% (3 614.39 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
BTCUSD 5287
XAUUSD 26
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
BTCUSD 9.8K
XAUUSD 40
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
BTCUSD -8.4M
XAUUSD 4.2K
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +835.12 USD
Pire transaction: -447 USD
Gains consécutifs maximales: 7
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +192.37 USD
Perte consécutive maximale: -464.88 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "MonetaMarkets-Live 6" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

RoboForex-Pro-3
0.00 × 1
MonetaMarkets-Live 6
2.93 × 67
Weltrade-Live
4.43 × 428
BlackwellGlobal2-Live3
7.45 × 117
Aucun avis
2025.09.02 17:51
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.01 15:13
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.30 23:01
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.29 16:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.26 20:31
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.26 17:25
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.26 17:25
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
