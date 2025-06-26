SignauxSections
Johan

BreakoutTrader Family

Johan
0 avis
Fiabilité
16 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 11%
Exness-MT5Real6
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
216
Bénéfice trades:
120 (55.55%)
Perte trades:
96 (44.44%)
Meilleure transaction:
50.00 USD
Pire transaction:
-50.46 USD
Bénéfice brut:
1 239.87 USD (2 723 116 pips)
Perte brute:
-1 036.21 USD (2 288 262 pips)
Gains consécutifs maximales:
7 (58.18 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
213.04 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.06
Activité de trading:
70.72%
Charge de dépôt maximale:
1.95%
Dernier trade:
23 il y a des heures
Trades par semaine:
6
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
1.30
Longs trades:
140 (64.81%)
Courts trades:
76 (35.19%)
Facteur de profit:
1.20
Rendement attendu:
0.94 USD
Bénéfice moyen:
10.33 USD
Perte moyenne:
-10.79 USD
Pertes consécutives maximales:
6 (-67.91 USD)
Perte consécutive maximale:
-100.46 USD (2)
Croissance mensuelle:
13.43%
Prévision annuelle:
162.96%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
107.45 USD
Maximal:
156.19 USD (17.32%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
12.49% (106.17 USD)
Par fonds propres:
4.95% (84.68 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 99
BTCUSD 32
GBPUSD 12
GBPJPY 10
AUDJPY 10
EURUSD 6
USDCAD 6
NZDUSD 5
AUDUSD 5
EURGBP 5
USDJPY 4
CADJPY 3
EURNZD 3
USDCHF 2
CHFJPY 2
NZDJPY 2
US500 1
EURJPY 1
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 332
BTCUSD -33
GBPUSD 25
GBPJPY -18
AUDJPY -21
EURUSD -18
USDCAD 3
NZDUSD 1
AUDUSD 9
EURGBP -12
USDJPY -27
CADJPY -8
EURNZD 0
USDCHF 7
CHFJPY -4
NZDJPY -2
US500 -2
EURJPY 7
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 332K
BTCUSD -328K
GBPUSD 712
GBPJPY -915
AUDJPY 465
EURUSD -1.8K
USDCAD -50
NZDUSD 22
AUDUSD 896
EURGBP -684
USDJPY -3.7K
CADJPY -934
EURNZD 2
USDCHF 401
CHFJPY 229
NZDJPY -247
US500 -5.3K
EURJPY 368
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +50.00 USD
Pire transaction: -50 USD
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +58.18 USD
Perte consécutive maximale: -67.91 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real6" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-MT5Real17
0.00 × 3
Tickmill-Live
0.00 × 6
itexsys-Platform
0.00 × 2
Exness-MT5Real10
0.00 × 4
RannForex-Server
0.00 × 26
ValutradesSeychelles-Live
0.09 × 35
ICMarketsSC-MT5-4
0.09 × 32
Darwinex-Live
0.18 × 38
HFMarketsGlobal-Live1
0.30 × 450
KuberaCapitalMarkets-Server
0.48 × 116
Exness-MT5Real6
0.60 × 609
FusionMarkets-Live
0.67 × 3
Exness-MT5Real7
0.82 × 274
BlackBullMarkets-Live
1.86 × 7
Exness-MT5Real18
2.00 × 1
Exness-MT5Real8
2.60 × 52
Exness-MT5Real15
3.22 × 693
RoboForex-Pro
4.74 × 850
XMGlobal-MT5
5.17 × 531
ICMarketsSC-MT5-2
7.08 × 37
TitanFX-MT5-01
7.43 × 14
Exness-MT5Real3
7.74 × 658
ZeroMarkets-Live
13.59 × 29
Aucun avis
2025.09.29 13:14
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.03% of days out of 97 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.18 07:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.17 19:11
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 85 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.03 01:06
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.02 07:26
No swaps are charged
2025.09.02 07:26
No swaps are charged
2025.09.01 16:50
No swaps are charged on the signal account
2025.08.11 11:36
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.11 10:36
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.11 09:36
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.11 03:20
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.08% of days out of 48 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.08 16:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.07 13:02
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.27% of days out of 44 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.07 12:02
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.27% of days out of 44 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.07 03:16
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.05 04:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.38% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.14 00:02
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.13 23:02
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.07 09:15
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.07 00:57
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 13 days of the signal's entire lifetime.
