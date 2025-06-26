SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / AluHeli
Trinh Cong Luan

AluHeli

Trinh Cong Luan
0 avis
Fiabilité
14 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 2%
NeotechFinancialServices-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
60
Bénéfice trades:
37 (61.66%)
Perte trades:
23 (38.33%)
Meilleure transaction:
17.16 USD
Pire transaction:
-12.58 USD
Bénéfice brut:
183.21 USD (13 230 pips)
Perte brute:
-92.05 USD (7 347 pips)
Gains consécutifs maximales:
7 (54.53 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
54.53 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.29
Activité de trading:
46.86%
Charge de dépôt maximale:
0.53%
Dernier trade:
6 il y a des heures
Trades par semaine:
8
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
3.44
Longs trades:
32 (53.33%)
Courts trades:
28 (46.67%)
Facteur de profit:
1.99
Rendement attendu:
1.52 USD
Bénéfice moyen:
4.95 USD
Perte moyenne:
-4.00 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-25.38 USD)
Perte consécutive maximale:
-25.38 USD (4)
Croissance mensuelle:
0.29%
Prévision annuelle:
3.46%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
2.49 USD
Maximal:
26.48 USD (0.52%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.51% (26.06 USD)
Par fonds propres:
1.63% (82.46 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURNZD 9
EURCAD 8
XAUUSD 4
EURAUD 4
AUDCAD 4
EURUSD 4
GBPNZD 4
USDCAD 3
AUDUSD 2
CADCHF 2
AUDCHF 2
NZDUSD 2
GBPUSD 2
NZDCHF 2
AUDJPY 2
USDJPY 1
NZDJPY 1
USDCHF 1
EURGBP 1
EURJPY 1
GBPJPY 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURNZD 8
EURCAD -15
XAUUSD 20
EURAUD 12
AUDCAD 9
EURUSD 18
GBPNZD 11
USDCAD 3
AUDUSD 1
CADCHF 1
AUDCHF 3
NZDUSD 9
GBPUSD 7
NZDCHF -5
AUDJPY 0
USDJPY 3
NZDJPY 5
USDCHF 5
EURGBP -1
EURJPY -6
GBPJPY 5
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURNZD 538
EURCAD -1.2K
XAUUSD 2.1K
EURAUD 847
AUDCAD 62
EURUSD 953
GBPNZD 352
USDCAD 315
AUDUSD 257
CADCHF 99
AUDCHF -66
NZDUSD 548
GBPUSD 684
NZDCHF -420
AUDJPY -134
USDJPY 502
NZDJPY 337
USDCHF 393
EURGBP -59
EURJPY -418
GBPJPY 231
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +17.16 USD
Pire transaction: -13 USD
Gains consécutifs maximales: 7
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +54.53 USD
Perte consécutive maximale: -25.38 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "NeotechFinancialServices-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 1
DerivSVG-Server
0.00 × 1
FinexBisnisSolusi-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Live02
0.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
InnoNetSolutions-Server01
0.31 × 39
Exness-MT5Real7
0.83 × 6
Eightcap-Live
1.00 × 1
PlexyTrade-Server01
1.00 × 1
Coinexx-Live
1.00 × 2
TradeMaxGlobal-Live
1.00 × 7
Exness-MT5Real5
2.47 × 695
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
2.50 × 2
RoboForex-ECN
2.81 × 602
ICMarketsEU-MT5-5
3.11 × 18
STARTRADERFinancial-Live
3.28 × 36
VantageInternational-Live 4
3.93 × 121
DooTechnology-Live
3.95 × 58
Earnex-Trade
4.38 × 221
LiteFinance-MT5-Live
4.53 × 124
FBS-Real
4.88 × 16
Exness-MT5Real11
4.89 × 332
Exness-MT5Real2
4.90 × 100
Exness-MT5Real6
5.00 × 2
43 plus...
-Hệ thống dùng phương pháp pullback kết hợp nến pinbar/engulfing
Aucun avis
2025.08.29 18:20
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.19 14:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.19 12:17
No swaps are charged
2025.08.19 12:17
No swaps are charged
2025.08.19 07:33
No swaps are charged on the signal account
2025.08.18 15:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.12 02:43
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.31 13:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.31 12:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.29 13:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.23 02:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.22 18:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.16 03:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.15 06:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.03 13:45
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.03 12:45
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.26 01:51
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.06.26 01:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.26 01:51
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
