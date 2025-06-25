SignauxSections
Rajendra Kumar Bajpai

Panchjanya

Rajendra Kumar Bajpai
0 avis
Fiabilité
15 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 57%
Exness-MT5Real6
1:400
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
527
Bénéfice trades:
413 (78.36%)
Perte trades:
114 (21.63%)
Meilleure transaction:
180.30 USD
Pire transaction:
-163.12 USD
Bénéfice brut:
4 208.39 USD (516 086 pips)
Perte brute:
-2 644.42 USD (425 009 pips)
Gains consécutifs maximales:
25 (89.95 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
674.42 USD (20)
Ratio de Sharpe:
0.14
Activité de trading:
61.28%
Charge de dépôt maximale:
9.90%
Dernier trade:
1 une heure avant
Trades par semaine:
13
Temps de détention moyen:
7 heures
Facteur de récupération:
4.22
Longs trades:
322 (61.10%)
Courts trades:
205 (38.90%)
Facteur de profit:
1.59
Rendement attendu:
2.97 USD
Bénéfice moyen:
10.19 USD
Perte moyenne:
-23.20 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-256.24 USD)
Perte consécutive maximale:
-256.24 USD (4)
Croissance mensuelle:
4.57%
Prévision annuelle:
55.47%
Algo trading:
82%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
370.65 USD (8.66%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
11.59% (368.52 USD)
Par fonds propres:
17.60% (566.05 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 388
EURUSD 31
CADCHF 24
NZDCAD 13
CADJPY 10
AUDNZD 10
GBPAUD 7
AUDUSD 7
NZDUSD 7
GBPUSD 5
CHFJPY 4
GBPJPY 4
EURCAD 2
AUDCAD 2
EURNZD 2
USDJPY 2
NZDCHF 2
USDCHF 2
USDCAD 1
GBPCAD 1
AUDCHF 1
AUDJPY 1
EURJPY 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 865
EURUSD 121
CADCHF 20
NZDCAD 59
CADJPY 15
AUDNZD 35
GBPAUD 35
AUDUSD 33
NZDUSD 8
GBPUSD 142
CHFJPY 79
GBPJPY 15
EURCAD 64
AUDCAD 25
EURNZD 9
USDJPY 12
NZDCHF 8
USDCHF 10
USDCAD -13
GBPCAD 17
AUDCHF 1
AUDJPY -2
EURJPY 5
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 78K
EURUSD 1.2K
CADCHF 383
NZDCAD 1.4K
CADJPY 397
AUDNZD 992
GBPAUD 881
AUDUSD 545
NZDUSD 129
GBPUSD 2.3K
CHFJPY 1.9K
GBPJPY 379
EURCAD 725
AUDCAD 287
EURNZD 227
USDJPY 302
NZDCHF 103
USDCHF 127
USDCAD -153
GBPCAD 391
AUDCHF 16
AUDJPY -46
EURJPY 134
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +180.30 USD
Pire transaction: -163 USD
Gains consécutifs maximales: 20
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +89.95 USD
Perte consécutive maximale: -256.24 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real6" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FusionMarkets-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real17
0.00 × 3
Tickmill-Live
0.00 × 4
itexsys-Platform
0.00 × 2
Exness-MT5Real10
0.00 × 4
RannForex-Server
0.00 × 26
ValutradesSeychelles-Live
0.09 × 35
VantageInternational-Live
0.09 × 11
Darwinex-Live
0.18 × 38
ICMarketsSC-MT5-4
0.21 × 33
KuberaCapitalMarkets-Server
0.48 × 116
Exness-MT5Real6
0.56 × 740
Exness-MT5Real7
0.82 × 274
BlackBullMarkets-Live
1.86 × 7
Exness-MT5Real18
2.00 × 1
Exness-MT5Real8
2.81 × 48
Exness-MT5Real15
3.90 × 742
RoboForex-Pro
4.74 × 850
XMGlobal-MT5
6.16 × 958
HFMarketsGlobal-Live1
6.83 × 498
ICMarketsSC-MT5-2
7.08 × 37
Exness-MT5Real3
7.38 × 702
TitanFX-MT5-01
7.43 × 14
FxPro-MT5
8.00 × 1
XMGlobal-MT5 8
10.00 × 2
1 plus...
Gold scalping
Aucun avis
2025.09.25 08:00
No swaps are charged on the signal account
2025.09.16 09:01
No swaps are charged
2025.09.16 09:01
No swaps are charged
2025.08.26 12:16
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.21 16:27
No swaps are charged on the signal account
2025.07.28 07:28
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.28 05:24
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.76% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.23 14:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.25 14:26
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.25 14:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
