SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Client Hanik
Esa Nur Harishulatif

Client Hanik

Esa Nur Harishulatif
0 avis
Fiabilité
14 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 89%
TradewillGlobal-Live
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
433
Bénéfice trades:
367 (84.75%)
Perte trades:
66 (15.24%)
Meilleure transaction:
14.85 USD
Pire transaction:
-34.17 USD
Bénéfice brut:
717.20 USD (2 074 346 pips)
Perte brute:
-582.69 USD (1 419 571 pips)
Gains consécutifs maximales:
33 (50.24 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
119.58 USD (26)
Ratio de Sharpe:
0.09
Activité de trading:
2.89%
Charge de dépôt maximale:
71.74%
Dernier trade:
4 il y a des heures
Trades par semaine:
38
Temps de détention moyen:
19 minutes
Facteur de récupération:
0.97
Longs trades:
258 (59.58%)
Courts trades:
175 (40.42%)
Facteur de profit:
1.23
Rendement attendu:
0.31 USD
Bénéfice moyen:
1.95 USD
Perte moyenne:
-8.83 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-54.60 USD)
Perte consécutive maximale:
-68.42 USD (3)
Croissance mensuelle:
-11.43%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
138.54 USD (33.46%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
41.48% (138.54 USD)
Par fonds propres:
22.93% (59.37 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
BTCUSDT 198
BTCUSD 169
ETHUSDT 34
US100 32
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
BTCUSDT 192
BTCUSD -37
ETHUSDT -27
US100 7
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
BTCUSDT 601K
BTCUSD 81K
ETHUSDT -3.7K
US100 4.4K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +14.85 USD
Pire transaction: -34 USD
Gains consécutifs maximales: 26
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +50.24 USD
Perte consécutive maximale: -54.60 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "TradewillGlobal-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.09.23 15:08
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 2.2% of days out of 91 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.23 03:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.18 15:18
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.65% of days out of 86 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.18 12:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.18 07:53
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.65% of days out of 86 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.17 09:28
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.17 06:15
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.71% of days out of 85 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.16 02:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.15 20:22
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.82% of days out of 83 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.03 16:50
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.25 20:36
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.24 00:02
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.92% of days out of 61 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.17 02:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.16 06:53
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.16 06:53
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.77% of days out of 53 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.13 02:58
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.13 00:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.27 08:42
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.07.22 01:49
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.07.22 01:49
Too much growth in the last month indicates a high risk
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Client Hanik
30 USD par mois
89%
0
0
USD
205
USD
14
99%
433
84%
3%
1.23
0.31
USD
41%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.