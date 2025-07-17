SignauxSections
Thomas Lemire

Quant EA Portfolio

Thomas Lemire
1 avis
Fiabilité
16 semaines
2 / 2.9K USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 21%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
481
Bénéfice trades:
244 (50.72%)
Perte trades:
237 (49.27%)
Meilleure transaction:
301.26 CAD
Pire transaction:
-186.92 CAD
Bénéfice brut:
6 802.09 CAD (1 621 518 pips)
Perte brute:
-5 966.66 CAD (1 308 869 pips)
Gains consécutifs maximales:
9 (290.58 CAD)
Bénéfice consécutif maximal:
434.96 CAD (3)
Ratio de Sharpe:
0.06
Activité de trading:
87.28%
Charge de dépôt maximale:
4.73%
Dernier trade:
1 une heure avant
Trades par semaine:
35
Temps de détention moyen:
12 heures
Facteur de récupération:
1.38
Longs trades:
337 (70.06%)
Courts trades:
144 (29.94%)
Facteur de profit:
1.14
Rendement attendu:
1.74 CAD
Bénéfice moyen:
27.88 CAD
Perte moyenne:
-25.18 CAD
Pertes consécutives maximales:
11 (-163.07 CAD)
Perte consécutive maximale:
-261.29 CAD (3)
Croissance mensuelle:
2.00%
Prévision annuelle:
24.33%
Algo trading:
96%
Prélèvement par solde:
Absolu:
25.41 CAD
Maximal:
606.32 CAD (12.21%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
12.19% (604.93 CAD)
Par fonds propres:
4.17% (195.28 CAD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 83
USTEC 83
USDJPY 77
GBPUSD 74
US30 74
EURJPY 69
EURUSD 17
DE40 4
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD -98
USTEC -57
USDJPY 459
GBPUSD -60
US30 228
EURJPY 192
EURUSD 3
DE40 -17
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD -8.5K
USTEC 107K
USDJPY 5.5K
GBPUSD -1.6K
US30 222K
EURJPY 2.8K
EURUSD 436
DE40 -14K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +301.26 CAD
Pire transaction: -187 CAD
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +290.58 CAD
Perte consécutive maximale: -163.07 CAD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Opogroup-Server1
0.00 × 12
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
Exness-MT5Real10
0.23 × 13
OctaFX-Real2
0.25 × 4
itexsys-Platform
0.25 × 4
VantageInternational-Live 4
0.29 × 75
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
GOMarketsIntl-Live
0.50 × 2
FxPro-MT5 Live02
0.62 × 84
OxSecurities-Live
0.75 × 4
ExclusiveMarkets-Live
0.94 × 33
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
1.29 × 246
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
Forex.com-Live 536
1.71 × 157
Exness-MT5Real8
1.80 × 49
ICMarketsSC-MT5-2
1.97 × 12880
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
GOMarketsMU-Live
2.08 × 599
ICMarketsSC-MT5
2.10 × 314
ForexClubBY-MT5 Real Server
2.21 × 189
76 plus...
This signal is based on my personal trading account where I use Expert Advisors to trade multiples symbols, using mostly daytrading strategies.


The account is running on a Canadian VPS provider, which allows maximum robustness for the signals and execution.


Please feel free to reach out if you have any questions.

- Thomas

Note moyenne:
samuel legault
61
samuel legault 2025.07.17 21:44  (modifié 2025.07.17 21:45) 
 

Good trader! Good signal love it!

Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Quant EA Portfolio
30 USD par mois
21%
2
2.9K
USD
4.8K
CAD
16
96%
481
50%
87%
1.14
1.74
CAD
12%
1:500
