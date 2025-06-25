Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live24" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

AdmiralMarkets-Live 0.00 × 1 ICMarkets-Live18 0.00 × 1 Tickmill-Live05 0.00 × 4 ICMarketsSC-Live10 0.00 × 4 RallyvilleMarkets-Live 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live15 0.00 × 3 ICMarkets-Live14 0.15 × 13 ICMarkets-Live12 0.15 × 13 ICMarkets-Live23 0.67 × 3 AxiTrader-US05-Live 0.67 × 9 ICMarketsSC-Live27 0.67 × 52 ICMarkets-Live16 0.91 × 46 ICMarketsSC-Live20 0.92 × 37 VantageFXInternational-Live 6 1.00 × 1 ZeroMarkets-Live-1 1.00 × 1 ICMarkets-Live22 1.01 × 87 ICMarketsSC-Live08 1.09 × 22 ICMarketsSC-Live14 1.22 × 246 FusionMarkets-Live 1.22 × 9 ICMarkets-Live05 1.36 × 104 ICMarketsSC-Live05 1.50 × 2 AxioryAsia-02Live 1.56 × 18 ICMarketsSC-Live17 1.60 × 30 ICMarketsSC-Live22 1.60 × 141 Exness-Real18 1.65 × 62 76 plus...