A Monthep Vinijsumanon

U Alpha seeking1

A Monthep Vinijsumanon
0 avis
18 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -19%
Axi.SVG-US10-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
126
Bénéfice trades:
94 (74.60%)
Perte trades:
32 (25.40%)
Meilleure transaction:
14.75 USD
Pire transaction:
-51.25 USD
Bénéfice brut:
296.37 USD (100 273 pips)
Perte brute:
-462.61 USD (83 728 pips)
Gains consécutifs maximales:
44 (158.57 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
158.57 USD (44)
Ratio de Sharpe:
-0.13
Activité de trading:
98.57%
Charge de dépôt maximale:
21.64%
Dernier trade:
3 il y a quelques jours
Trades par semaine:
14
Temps de détention moyen:
15 jours
Facteur de récupération:
-0.39
Longs trades:
124 (98.41%)
Courts trades:
2 (1.59%)
Facteur de profit:
0.64
Rendement attendu:
-1.32 USD
Bénéfice moyen:
3.15 USD
Perte moyenne:
-14.46 USD
Pertes consécutives maximales:
14 (-298.88 USD)
Perte consécutive maximale:
-298.88 USD (14)
Croissance mensuelle:
-27.42%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
166.24 USD
Maximal:
431.71 USD (32.51%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
35.57% (431.71 USD)
Par fonds propres:
77.22% (653.60 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USOIL 111
VIX.fs 10
Amazon+ 2
Tesla+ 2
Apple+ 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USOIL -63
VIX.fs -124
Amazon+ 5
Tesla+ 4
Apple+ 11
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USOIL 18K
VIX.fs 11K
Amazon+ 524
Tesla+ 553
Apple+ 1.1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +14.75 USD
Pire transaction: -51 USD
Gains consécutifs maximales: 44
Pertes consécutives maximales: 14
Bénéfice consécutif maximal: +158.57 USD
Perte consécutive maximale: -298.88 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Axi.SVG-US10-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Trading Expert Stock & Crypto & commodity 

5 Years Experience Consistency

Aucun avis
