Dmytro Onyshchuk

Robo2

Dmytro Onyshchuk
0 avis
100 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2023 -69%
RoboForex-ECN
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
932
Bénéfice trades:
794 (85.19%)
Perte trades:
138 (14.81%)
Meilleure transaction:
84.00 USD
Pire transaction:
-58.61 USD
Bénéfice brut:
1 764.58 USD (218 638 pips)
Perte brute:
-1 082.04 USD (75 320 pips)
Gains consécutifs maximales:
65 (174.24 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
209.62 USD (61)
Ratio de Sharpe:
0.04
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
14.15%
Dernier trade:
33 il y a des minutes
Trades par semaine:
42
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
0.98
Longs trades:
298 (31.97%)
Courts trades:
634 (68.03%)
Facteur de profit:
1.63
Rendement attendu:
0.73 USD
Bénéfice moyen:
2.22 USD
Perte moyenne:
-7.84 USD
Pertes consécutives maximales:
21 (-510.21 USD)
Perte consécutive maximale:
-510.21 USD (21)
Croissance mensuelle:
7.38%
Prévision annuelle:
89.59%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
527.51 USD
Maximal:
699.50 USD (104.09%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
94.46% (511.27 USD)
Par fonds propres:
62.44% (1 160.25 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 423
EURGBP 200
EURCAD 164
XAUUSD 48
GBPUSD 38
AUDUSD 19
EURCHF 10
CADCHF 10
USDCHF 4
USDJPY 3
EURAUD 3
AUDJPY 2
GBPCAD 2
GBPJPY 2
EURJPY 2
ETHUSD 1
AUDCAD 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 97
EURGBP 325
EURCAD 403
XAUUSD 94
GBPUSD -272
AUDUSD 23
EURCHF 5
CADCHF 7
USDCHF 3
USDJPY 1
EURAUD 1
AUDJPY 3
GBPCAD -5
GBPJPY 2
EURJPY 0
ETHUSD 0
AUDCAD -1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 13K
EURGBP 14K
EURCAD 26K
XAUUSD 101K
GBPUSD -16K
AUDUSD 2.8K
EURCHF 499
CADCHF 338
USDCHF 274
USDJPY 137
EURAUD 152
AUDJPY 400
GBPCAD -621
GBPJPY 297
EURJPY 74
ETHUSD 173
AUDCAD -99
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +84.00 USD
Pire transaction: -59 USD
Gains consécutifs maximales: 61
Pertes consécutives maximales: 21
Bénéfice consécutif maximal: +174.24 USD
Perte consécutive maximale: -510.21 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboForex-ECN" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Bybit-Live
0.00 × 1
Tradestone-Real
0.00 × 1
VTindex-MT5
0.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 2
RoboMarketsDE-ECN
0.25 × 20
ICTrading-MT5-4
0.34 × 38
FusionMarkets-Live
0.36 × 14
VantageFXInternational-Live
0.38 × 48
Alpari-MT5
0.41 × 17
ForexTimeFXTM-Live01
0.49 × 49
ICMarkets-MT5
0.50 × 20
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
Exness-MT5Real7
0.86 × 21
Alpari-Real01
0.86 × 42
ScopeMarkets-Live
0.91 × 107
Exness-MT5Real8
0.92 × 106
BlackBullMarkets-Live
0.97 × 136
RannForex-Server
0.99 × 73
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
1.12 × 447
ICMarketsEU-MT5-2
1.41 × 141
ICMarketsSC-MT5-2
1.45 × 675
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
ICMarketsEU-MT5-5
1.79 × 28
ICMarketsSC-MT5
1.84 × 1811
55 plus...
Aucun avis
2025.09.03 08:23
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.03 07:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.03 03:14
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.03 02:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.03 01:06
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.02 22:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.02 20:59
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.02 19:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.02 11:34
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.02 08:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.01 00:22
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.31 22:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.31 21:14
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.08.29 21:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.29 14:04
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.29 11:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.29 10:02
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.28 15:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.28 14:17
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.28 13:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
